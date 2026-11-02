Rast prihoda od indirektnih poreza: UIO BiH za deset mjeseci prikupila 10,7 milijardi KM

UIO BiH prikupila 10,7 milijardi KM prihoda od indirektnih poreza za deset mjeseci, što je za 617 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Izvor: ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH prikupila je od početka godine do kraja oktobra ukupno 10 milijardi i 705 miliona konvertibilnih maraka bruto prihoda od indirektnih poreza, što predstavlja rast od 617 miliona KM ili 6,12 odsto u poređenju sa istim periodom 2025. godine.

Privrednim subjektima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat poreza na dodatu vrijednost, UIO je u ovom intervalu vratila milijardu i 821 milion KM.

Neto prihodi koji su nakon povrata usmjereni na raspodjelu korisnicima, institucijama BiH, entitetima i Brčko distriktu, iznosili su 8 milijardi i 883 miliona KM, bilježeći povećanje od 7,48 odsto u odnosu na desetomjesečni bilans prethodne godine.

Tokom samog oktobra na jedinstveni račun slilo se milijardu i 137 miliona KM indirektnih poreza, što je za 56 miliona KM više nego u oktobru 2025. godine.

Raspodjela sredstava entitetima i servisiranje spoljnog duga

Od prikupljenih sredstava u periodu januar–oktobar, za nesmetano funkcionisanje institucija na nivou BiH izdvojeno je 846 miliona KM, dok je preostali iznos raspoređen entitetima i Brčko distriktu. Federaciji BiH je sa jedinstvenog računa pripalo 4 milijarde i 938 miliona KM, Republici Srpskoj 2 milijarde i 765 miliona KM, a Brčko distriktu 278 miliona KM.

Gledajući pojedinačne doznake, Federaciji BiH je uplaćeno 4.198 miliona KM, što je skok od 12,73 odsto u odnosu na lani, dok su izdaci za otplatu spoljnog duga pali za 15,62 odsto i iznosili 534 miliona KM. Republici Srpskoj je doznačeno 2.382 miliona KM, odnosno 13,03 odsto više, dok je stavka za servisiranje inostranih zaduženja umanjena za 21,14 odsto na 247 miliona KM. Brčko distriktu je pripalo 261 milion KM (rast od 9,59 odsto), uz 10 miliona KM usmjerenih na spoljni dug.

Po osnovu namjenske putarine od 0,25 KM po litru goriva za izgradnju auto-puteva i rekonstrukciju putne mreže, Federaciji BiH je pripalo dodatnih 206 miliona KM, Republici Srpskoj 136 miliona KM, dok je Brčko distrikt inkasirao sedam miliona KM.