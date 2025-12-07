logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljuboja: Skok potrošnje na "crni petak" fenomen u Srpskoj 1

Ljuboja: Skok potrošnje na "crni petak" fenomen u Srpskoj

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
1

Direktor Područne privredne komore Banjaluka Aleksandar Ljuboja ocijenio je da je skok potrošnje na "crni petak" u Republici Srpskoj fenomen s obzirom na to da pokazatelji Poreske uprave govore da je riječ o više od 167 miliona KM u odnosu na lani.

8.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Ako posmatramo pokazatelje koje imamo, ne mogu biti u korelaciji sa našom kupovnom moći. Možda malo bolje živimo, ali je činjenica da je došlo do fenomena u potrošnji", rekao je Ljuboja Srni.

On je izrazio uvjerenje da je dobar dio transakcija bio od turista i ljudi iz okolnih zemalja koji ovdje robu koja je mnogo jeftinija.

Komentarišući podatak Poreske uprave Republike Srpske da je na "crni petak", 28. novembra ukupan evidentirani promet preko fiskalnih kasa u Srpskoj bio 227.957.892 KM, a lani 60.547.093 KM, LJuboja kaže da je pohvalna svaka potrošnja ukoliko je u vezi sa domaćim proizvodom.

"Mislim da to nije bila domaća roba i da smo podlegli globalnoj modi `crnog petka` gdje su možda date povoljnije cijene za robe vezane za tekstil. Zbog toga je jedan broj naših građana, ohrabren povoljnom cijenom, možda više potrošio", istakao je Ljuboja.

On je napomenuo da u pojedina mjesta u Republici Srpskoj, pogotovo granična, redovno dolaze ljudi iz dijaspore koji su možda iskoristili i taj momenat, zbog čega smatra da je došlo do ekstremnog skoka u potrošnji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

crni petak privredna komora RS Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Kebab

A da nije veleprodaja išla ove godine kroz fiskalne kase???

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ