logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srdić o potrošnji za "crni petak": Poražavajuće, građani nasjeli na trikove trgovaca

Srdić o potrošnji za "crni petak": Poražavajuće, građani nasjeli na trikove trgovaca

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Predsjednik banjalučkog Udruženja potrošača "Reakcija" Dušan Srdić kaže da podatak da je za "crni petak" u Republici Srpskoj potrošeno 167 miliona KM više nego lani poražavajući i da govori da su građani nasjeli na marketinške trikove trgovaca.

Srdić o potrošnji na crni petak: Poražavajuće Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Trend `crnog petka` odnosno `crnog novembra` raširen je i kod nas, a nekada smo se smijali Amerikancima i Evropljanima koji su na ovaj dan pravili velike gužve u trgovačkim centrima", istakao je Srdić.

On smatra da je "crni petak" mnogo uticao na potrošače u Republici Srpskoj i BiH, što govore i iznosi potrošenog novca.

Srdić je naveo da nije poznato da li su građani štedjeli novac za ovu akciju ili je on došao iz dijaspore, ali je naglasio da vjeruje da je u svemu marketing uradio svoje.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske za "crni petak", 28. novembra, ukupan evidentirani promet preko fiskalnih kasa u Republici Srpskoj iznosio je 227.957.892 KM, dok je to prošle godine iznosilo 60.547.093 KM.

BONUS VIDEO:

Možda će vas zanimati

Tagovi

reakcija potrošači crni petak dušan srdić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ