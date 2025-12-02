Crni petak u Srpskoj oborio sve rekorde: Potrošnja skočila za nevjerovatnih 167 miliona KM!

Promet evidentiran preko fiskalnih kasa u Republici Srpskoj tokom ovogodišnjeg Crnog petka zabilježio je rekordan rast.

Izvor: Shutterstock

Kako je za Mondo rečeno iz Poreske uprave RS, na dan 28. novembra 2025. godine (Crni petak) ukupan evidentirani promet iznosio je čak 227.957.892 KM što je u odnosu na prošlu godinu ogroman rast.

Poređenja radi, prošle godine je u posljednjoj nedjelji novembra kada su u radnjama bili popusti promet preko fiskalnih kasa u maloprodaji iznosio 283.534.092 KM, dok je na dan 29. novembra 2024, u okviru tadašnjeg Crnog petka, promet je iznosio 60.547.093 KM.

Uzevši u obzir sve podatke, razlika je impresivna. Potrošnja je ove godine veća za više od 167 miliona KM, što znači da je promet gotovo četvorostruko veći nego prošle godine.

Ovakav rast potrošnje otvara niz pitanja, od rasta ekonomske aktivnosti i eventualnog povećanja broja fiskalizovanih objekata, do uticaja inflacije i predprazničnih kupovina, ali i mogućeg boljeg evidentiranja prometa.

Jedno je sigurno – Crni petak 2025. godine ostaće upamćen kao dan rekordne potrošnje u Republici Srpskoj.

Kada je u pitanju Federacija BiH razlike ima, ali ipak nije kao u Srpskoj.

Građani ovog entiteta na Crni petak 2025. godine potrošili su 263.796.382 KM, dok je promet prošle godine iznosio 227.024.849 KM.

Ono što je zanimljivo je da, promet Srpske i FBiH zajedno iznosi 491.754.274 KM, što je skoro trostruko više od susjedne Hrvatske, čiji su građani na Crni petak potrošili 106,8 miliona evra (oko 208 miliona KM).

(Mondo)