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Šok na aerodromu u Njemačkoj: U koferu skrivao više od 90 guštera i zmija

Šok na aerodromu u Njemačkoj: U koferu skrivao više od 90 guštera i zmija

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Muškarac je zaustavljen na aerodromu Keln-Bon u Njemačkoj nakon što je pokušao da prokrijumčari više od 90 guštera i otrovnih zmija, saopštila je carinska služba.

Muškarac u koferu krio zmije i guštere Izvor: AFP / AFP / Profimedia

Carinici su rekli da je četrdesetpetogodišnji meksički vatrogasac izgledao veoma nervozno dok je pokušavao da prođe kroz izlaz na aerodromu.

Nakon testiranja, u krvi muškarca pronađen je kokain, a potom je nastavljena provjera kofera, prenio je Bi-Bi-Si.

Među bočicama šampona, kremama i čarapama carinici su pronašli zmije, uključujući zvečarke, kao i guštere, među kojim i iguane.

"Moje kolege na aerodromu navikle su na mnogo toga kada su u pitanju suveniri u koferima, ali nikada ranije nismo imali 37 živih otrovnih zmija i 55 guštera iz Meksika", rekao je portparol carinske službe u Kelnu Jens Ahland.

On je dodao da su pojedini reptili uginuli tokom putovanja od Meksiko Sitija preko Istanbula.

Čovjek, čije ime nije objavljeno, rekao je policajcima da je životinje donio kao uslugu za jednog brazilskog poznanika.

Odbijen mu je ulazak u Njemačku i vraćen je avionom u Istanbul, a preživjele životinje prebačene su na farmu zmija u Njemačkoj. 

(Srna)

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Tagovi

carina aerodrom Njemačka zmije gušter

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