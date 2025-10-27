Zimnica ga skupo koštala: Državljanin BiH zbog kupusa platio kaznu od oko 1.400 KM

Granično područje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske posljednjih godina postalo je poprište brojnih kazni i prijava zbog nepoštivanja propisa o unosu hrane i biljnih proizvoda. Jedan od najupečatljivijih primjera sudskog i carinskog postupanja odnosi se na - kupus.

Izvor: Shutterstock

Naime, kako navodi Carinska uprava Republike Hrvatske, unos bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta iz trećih zemalja, među kojima je i BiH, podliježe strogim fitosanitarnim pravilima Evropske unije.

Prema tim propisima, određene vrste bilja i povrća mogu se unositi u Hrvatsku samo uz fitosanitarni certifikat, dok je za neke vrste unos u potpunosti zabranjen. Kršenje ovih pravila može dovesti do visokih novčanih kazni, pa čak i do zapljene robe.

Jedan takav slučaj zabilježen je na graničnom prijelazu Izačić, gdje je putnik kažnjen s oko 700 evra zbog pokušaja unosa 15 kilograma svježeg kupusa bez potrebne dokumentacije.

Zašto baš kupus, omiljena zimska delicija?

Iako se kupus na prvi pogled čini bezazlenom i uobičajenom namirnicom, iz fitosanitarne perspektive on spada u biljne proizvode iz trećih zemalja i podliježe posebnim pravilima.

U praksi, carinski službenici često sumnjaju da veće količine povrća, poput "kupusa za zimnicu", ne predstavljaju isključivo ličnu potrošnju, već mogu biti namijenjene preprodaji. To automatski pojačava nadzor i rizik od kazni.

Ovaj slučaj, kako ističu stručnjaci, pokazuje da granična pravila ne priznaju "male količine" kao izuzetak, pa čak i unos naizgled bezopasnih proizvoda poput kupusa može završiti ozbiljnom novčanom kaznom, piše GP Maljevac.