Rekordna zapljena: Albanski državljanin u kolima krio 700.000 evra

Na graničnom prelazu Karasovići carinici u saradnji s policijom zaplijenili 702.435 evra skrivenih u automobilu kojim je upravljao albanski državljanin, saopštila je danas Carinska uprava, dodavši kako je riječ o najvećoj takvoj pljenidbi na hrvatskim granicama.

Izvor: carina.hr

Pljenidbu su obavili carinici službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage te mobilne jedinice Dubrovnik tokom pojačane kontrole granice pri izlasku vozila iz Hrvatske prema Crnoj Gori.

Pregledom vozila utvrđeno je da albanski državljanin nije ispunio obavezu prijave gotovine Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji, nego je novac bio skriven u automobilu.

Pronađena gotovina je oduzeta, a albanski državljanin je zbog sumnje da je počinio krivično djelo uhapšen i predat pritvorskom nadzorniku, prenose hrvatski mediji.

(Srna)