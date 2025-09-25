Carinici spriječili krijumčarenje 208.720 australijskih dolara

Carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH spriječili su australijskog državljanina M.B. da na sarajevskom aerodromu prokrijumčari 208.720 australijskih dolara.
Prilikom redovne kontrole, kod putnika koji se kretao zelenom trakom namijenjenoj putnicima koji nemaju ništa prijaviti za carinjenje, pronađen je neprijavljeni novac za koje nije imao dokaz o prijeklu, saopšteno je iz UIO.
Novac je zadržan u sefu carinske službe, dok je pasoš putnika zadržala Granična policija BiH, nakon čega su ga preuzeli inspektori finansijske policije radi daljeg procesuiranja.
Dalje postupanje u ovom slučaju zavisiće od odluke postupajućeg sudije, dodaje se u saopštenju.
Iz UIO podsjećaju putnike da je važećim propisima regulisano da svaki unos ili iznos gotovine ili vrijednosnih papira u iznosu većem od 10.000 evra ili u protuvrijednosti neke druge valute, mora biti prijavljen carinskom organu na svakom graničnom prelazu u BiH.
Da bi se izbjegle ovakve situacije i neprijatnosti, UIO je u saradnji sa Evropskom unijom, kroz Tvining projekat "Jačanje kapaciteta UIO" u okviru kojeg je bila i komponenta "Pomoć stručnom timu za borbu protiv korupcije i pranja novca FATF", pripremila informativne materijale: video spotove, plakate i letke koji jasno objašnjavaju procedure prijave gotovine na granici.
Svi promotivni materijali biće dostupni na zvaničnoj veb stranici Uprave, na jutjub kanalu, istaknuti na graničnim prelazima, a leci će biti dijeljeni putnicima da bi se na vrijeme upoznali sa svojim obavezama.
(Srna)