Carinici spriječili krijumčarenje 208.720 australijskih dolara

Autor Dragana Božić
0

Carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH spriječili su australijskog državljanina M.B. da na sarajevskom aerodromu prokrijumčari 208.720 australijskih dolara.

Carinici spriječili krijumčarenje 208.720 australijskih dolara Izvor: Shutterstock

Prilikom redovne kontrole, kod putnika koji se kretao zelenom trakom namijenjenoj putnicima koji nemaju ništa prijaviti za carinjenje, pronađen je neprijavljeni novac za koje nije imao dokaz o prijeklu, saopšteno je iz UIO.

Novac je zadržan u sefu carinske službe, dok je pasoš putnika zadržala Granična policija BiH, nakon čega su ga preuzeli inspektori finansijske policije radi daljeg procesuiranja.

Dalje postupanje u ovom slučaju zavisiće od odluke postupajućeg sudije, dodaje se u saopštenju.

Iz UIO podsjećaju putnike da je važećim propisima regulisano da svaki unos ili iznos gotovine ili vrijednosnih papira u iznosu većem od 10.000 evra ili u protuvrijednosti neke druge valute, mora biti prijavljen carinskom organu na svakom graničnom prelazu u BiH.

Da bi se izbjegle ovakve situacije i neprijatnosti, UIO je u saradnji sa Evropskom unijom, kroz Tvining projekat "Jačanje kapaciteta UIO" u okviru kojeg je bila i komponenta "Pomoć stručnom timu za borbu protiv korupcije i pranja novca FATF", pripremila informativne materijale: video spotove, plakate i letke koji jasno objašnjavaju procedure prijave gotovine na granici.

Svi promotivni materijali biće dostupni na zvaničnoj veb stranici Uprave, na jutjub kanalu, istaknuti na graničnim prelazima, a leci će biti dijeljeni putnicima da bi se na vrijeme upoznali sa svojim obavezama. 

(Srna)

