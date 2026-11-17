Draško Stanivuković potvrdio je na društvenim mrežama da Nikola Dronjak više nije član PSS-a.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković saopštio je na društvenim mrežama da Nikola Dronjak više nije dio ovog pokreta.

"Nikola Dronjak više nije dio Pokreta Sigurna Srpska. Hvala mu", napisao je Stanivuković.

Informacija da Nikola Dronjak više nije član Pokreta Sigurna Srpska dolazi nakon što je njegova punica Snježana Gvozden prešla iz PSS-a u SNSD i potom izabrana za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.

Dronjak, nekadašnji studentski lider i oštar kritičar SNSD-a, posljednjih dana pominje se kao mogući kandidat za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, uz podršku vladajuće koalicije.

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je 12. novembra da je sa Stanivukovićem ranije postigao dogovor o Dronjkovoj kandidaturi, ali da je predsjednik PSS-a naknadno promijenio odluku i predložio Miloša Stanišića.

Zanimljivo je da je Stanivuković prije dva dana za Euronews tvrdio da Dronjkova lojalnost njemu i Pokretu nikada nije bila upitna, naglašavajući da je riječ o jednom od ljudi koji su učestvovali u osnivanju PSS-a.

Dronjak je javnosti poznat od studentskih protesta 2013. godine, a kasnije je kritikovao političku trgovinu i prelaske poslanika iz jedne stranke u drugu.

U avgustu 2014. godine hapšen je jer je u Trnu ispisao grafit na zgradi lokalnog SNSD-a. Na tom objektu ispisan je grafit "Pakao je prazan - đavoli su ovdje".

Iako nema potvrde da su prelazak Gvozdenove i Dronjkova moguća kandidatura povezani, njegov odlazak iz PSS-a dodatno otvara pitanje političkih dogovora oko izbora delegata u Dom naroda BiH.