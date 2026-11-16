Stanivuković o Snježani Gvozden: Nekad se od političke sramote obarala glava, danas se sjeda za predsjedavajući sto

Draško Stanivuković oštro reagovao na prelazak Snježane Gvozden iz PSS-a u SNSD, optuživši je da je iznevjerila povjerenje zbog potpredsjedničke funkcije.

Izvor: X/Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke i lider Pokreta Sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković je reagovao na odluku Snježane Gvozden da napusti ovaj pokret i političko djelovanje nastavi u SNSD-u, optuživši je da je iznevjerila povjerenje stranke koja joj je omogućila poslanički mandat.

Stanivuković je u objavi na društvenim mrežama kritikovao njen prelazak u SNSD, posebno zbog najave da će biti predložena za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda.

„Snježana Gvozden je i Ćopiću održala čas političkog prelijetanja. Što bi čovjek samo promijenio stranku kad može odmah i položaj?“, naveo je Stanivuković.

„PSS joj je dao mandat, a ona je iznevjerila povjerenje“

Stanivuković je poručio da Gvozden nije uspjela da osvoji direktan poslanički mandat, već da je u Narodnu skupštinu ušla zahvaljujući kompenzacionoj listi PSS-a.

Prema njegovim riječima, pokret joj je na taj način ukazao povjerenje, koje je ona odlukom da pređe u SNSD iznevjerila.

„Na izborima nije prošla direktno, ali je zato direktno prešla u SNSD. PSS joj je dao kompenzacioni mandat u znak povjerenja, a ona je to iznevjerila kako bi joj se ostvario politički san: potpredsjednička fotelja, službeni automobil, sve po redu“, poručio je Stanivuković.

„Građani će jasnije vidjeti kako izgleda izdaja“

Lider PSS-a nastavio je kritike na račun Gvozden, navodeći da će sa potpredsjedničkog mjesta u parlamentu imati priliku da se suočava sa onima čije je povjerenje, kako smatra, iznevjerila.

„Ipak, ima i jedno svjetlo u ovom mraku, Snježana će sjediti na čelu sale. Da naredne četiri godine svog političkog posrnuća gleda pravo u oči onima čije je povjerenje iznevjerila, a i da građani jasnije vide kako izgleda izdaja“, napisao je Stanivuković.

Objavu je završio još jednom porukom:

„Nekad se od političke sramote obarala glava, danas sjeda za predsjedavajući sto, da je svi bolje vide!“

Podsjetimo, Gvozden je u aprilu ove godine napustila Socijalističku partiju Srpske (SPS) i pridružila se pokretu Draška Stanivukovića.

Nakon njenog prelaska u SNSD, Pokret Sigurna Srpska ostaje sa 11 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.