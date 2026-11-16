"Transfer" nakon samo sedam mjeseci u PSS-u: Snježana Gvozden prešla u SNSD

Snježana Gvozden, izabrana za poslanika Pokreta Sigurna Srpska, političko djelovanje nastavlja u SNSD-u.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Snježana Gvozden, koja je na izborima osvojila poslanički mandat kao kandidat Pokreta Sigurna Srpska (PSS), političko djelovanje nastavlja u SNSD-u, potvrđeno je za ATV.

Ovu informaciju saopštio je poslanik SNSD-a Srđan Mazalica, navodeći da je postignut dogovor prema kojem će Gvozden biti kandidat ove stranke za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda.

Mazalica je za ATV potvrdio da su dogovoreni prijedlozi za potpredsjednička mjesta u novom sazivu parlamenta.

„Postignuti su dogovori. Na naš prijedlog, potpredsjednik iz reda hrvatskog naroda će biti Snježana Gvozden, a iz bošnjačkog naroda na prijedlog SNSD-a biće Nina Bukejlović“, rekao je Mazalica.

O izboru potpredsjednika odlučivaće poslanici Narodne skupštine Republike Srpske.

U aprilu napustila SPS i pridružila se Stanivukoviću

Snježana Gvozden je u aprilu ove godine napustila Socijalističku partiju Srpske (SPS) i pristupila Pokretu Sigurna Srpska, koji predvodi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Na izborima je osvojila mandat na listi ovog pokreta, ali će poslaničko djelovanje nastaviti u SNSD-u.

Njenim odlaskom Pokret Sigurna Srpska ostaje sa 11 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, prema informacijama koje je objavio ATV.

Promjena političkog opredjeljenja Gvozden dolazi na dan konstitutivne sjednice 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se bira novo rukovodstvo parlamenta.