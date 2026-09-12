Argentinac Luka Vildoza sumirao je utiske poslije meča sa Fuenlabradom.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Luka Vildoza po prvi put je igrao pred navijačama od kada je prešao u crno-bijeli tabor. Izabranici Đoana Penjaroje su imali lakši zadatak u prijateljskom duelu sa Fuenlabradom (98:55), koji je odigran u "Pioniru".

Argentinac je meč završio sa osam poena i generalno je zadovoljan u kom smjeru se odvija situacija u pripremnom periodu.

"Bilo je zabavno. Prvi put smo igrali pred našim navijačima, bilo je lijepo odmjeriti snage sa njima. Sjajno smo odradili posao. Možda nismo imali najjačeg protivnika, svjesni smo toga, ali smo radili na igri i na kraju je sve ispalo kako treba", kaže Vildoza i dodaje:

"Popravlja se situacija. Ako postignemo hemiju koju bi trebalo, možemo da postignemo sjajne stvari. Pred nama je dug put, imamo još posla, ali ova i naredna utakmica će nam pomoći da to unaprijedimo".

Vidi opis Luka Vildoza se predstavio Grobarima: "Ako uspijemo jedno, pred nama su velike stvari" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Atmosfera u timu je dobra, a veliku ulogu imaju igrači koji su "starosjedioci".

"Tu je nekoliko momaka od prošle godine, poznaju se i pokušavaju da nas povežu. Sjajno je za stvaranje dobre atmosfere van terena. To nam je potrebno".

Naredni meč je protiv Bešiktaša u nedjelju na Kalemegdanu.

"Volio bih da nas vrijeme posluži. Uzbuđeni smo, napredovaćemo i nastaviti da budemo sve bolji", rekao je Argentinac.

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