Derek Vilis o rakiji i Partizanu: "Ljudi, molim vas, nemojte da me nudite"

Derek Vilis se sjajno predstavio navijačima Partizana, ali je poslije pobjede nad Fuenlabradom istakao da ne želi da izlazi iz dodijeljene uloge. Takođe ne želi ni da - pije rakiju sa baš svakim navijačem u gradu!

Izvor: MN PRESS

Partizan je imao lakši trening protiv Fuenlabrade na startu Open Air turnira, a Derek Vilis se odlično pokazao. Bio je najefikasniji sa 16 poena, a poslije utakmice je istakao da tim još uvijek pravi neke greške.

"Još uvijek pravimo neke greške. Bilo je situacija gdje nismo dobro sproveli akcije ili nismo iskomunicirali na pravi način u odbrani, što je protivniku omogućilo lake poene. Kada počne Evroliga, takve greške će nas skupo koštati. Ovo je odlična prilika da analiziramo gdje smo grešili i to popravimo već za naredni meč", rekao je Vilis, a prenosi "Mocart sport".

Zna zbog čega je došao

Iako je bio najbolji akter ove utakmice on ističe da je igrač uloge i da ne planira da u crno-bijelom dresu izlazi iz uloge koju ima. To je odbrana, skok, pa poneki šut.

"Trudim se da ne izlazim iz svoje uloge. Znam da mogu da raširim teren šutem za tri poena, a sa druge strane se trudim da odigram čvrsto u odbrani i pokupim svaki skok. Kada radim te stvari, šutiram, trčim u tranziciji, čuvam svog igrača da me ne probije i završavam akciju skokom, znam da radim svoj posao i pomažem timu da pobjeđuje", rekao je Derek Vilis.

Za sada je hemija u timu odlična, ali tim se i dalje navikava. Mnogo je novih igrača, a Kevarijus Hejs se još nije ni priključio.

"Imamo mnogo dobrih momaka u timu koji zaista brinu i žele da pružaju sjajne partije. Još uvijek se navikavamo jedni na druge, neki igrači su se tek vratili iz reprezentacija, a čekamo i da nam se pridruži Kevarijus Hejs. Kada svi budemo na okupu i uđemo u pravi ritam, bićemo spremni za početak sezone. Očekujem veoma uzbudljivu godinu i pozivam navijače da nas podrže, a mi ćemo dati sve od sebe na terenu", rekao je on.

Obišao Beograd

Novi centar Partizana je već stigao da obiđe Beograd, ali je previše puta bio nuđen - rakijom!

"Beograd je sjajan! Obišao sam neka mjesta, bio sam u Hramu Svetog Save koji je prelijep – nažalost, kripta je bila zatvorena pa nisam uspio da siđem dolje, ali biće prilike. Takođe sam bio i u Silosima gdje smo snimali reklamu, koncept je zaista kul. Međutim, imam jednu molbu za navijače: Molim vas, ako me sretnete u gradu, bez rakije! Ne volim da odbijam ljude, ali ne možete popiti rakiju svaki put kada sretnete navijača, inače se kući vraćate 'u prekidu'. Uhvatili su me nespremne prvi put, ali stvarno cijenim gostoljubivost. Ta konekcija sa navijačima je fantastična i to je jednostavno dio života u Partizanu", završio je on.

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