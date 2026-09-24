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Veliko iznenađenje u Evroligi: Preokret Barse, Olimpijakos rutinski, Asvel šokirao Makabi

Veliko iznenađenje u Evroligi: Preokret Barse, Olimpijakos rutinski, Asvel šokirao Makabi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Zanimljivo je bilo na košarkaškim terenima širom Evrope.

Rezultati 1 kolo evrolige Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Evroliga se vratila u velikom svetlu. Vidjeli smo nekoliko dramatičnih mečeva i iznenađenja, ali su glavni favoriti bili sigurni. Panatinaikos je ubjedljivo slavio na domaćem terenu, dok je aktuelni šampion, Olimpijakos, autoritativno započeo odbranu titule.

Izabranici Jorgosa Barcokasa su rutinski slavili u gostima kod Baskonije sa 106:89, a pobjede u prvom kolu su ostvarili još Barselona i Asvel.

Grčke crveno-bijele su predvodili Tajler Dorsi sa 25 poena i Saša Vezenkov sa 22, dok je novajlija Žan Montero postigao 15 poena i po pet skokova i asistencija. Bivši plej Zvezde Kodi Miler-Mekintajer se nije proslavio na evroligaškom debiju, pošto je upisao dva poena i šest asistencija.

Srpski košarkaš Nikola Milutinov je imao dva poena i dva skoka, ali je proveo samo osam minuta na terenu. Kod Baskonije je Loson imao 20 poena, ispratio ga je Sedekerskis sa 15.

Asvel je režirao iznenađenje i na domaćem terenu savladao Makabi Tel Aviv sa 84:74. Francuski tim je predvodio Džej Krauder sa 19 poena i po četiri skoka i asistencije, Mils je dodao 15, a Fodzo 14 poena.

U poraženom timu najbolji je bio Hord sa 15 poena i šest skokova, Madar je dodao 13 uz osam asistencija, a isti poenterski učinak je imao i Sorkin.

Barselona je uspjela da režira preokret na domaćem terenu i pobijedi Efes 89:82. Imali su Katalonci -14 u prvom poluvremenu, ali su uspjeli da pronađu igru u nastavku i na kraju slave poslije neizvjesne završnice.

Dario Brizuela je prednjačio sa 20 poena, drugi najefikasniji je bio Kevin Panter sa 19. Kod Efesa je najbolji bio Majk Džejms  sa 22 poena i pet asistencija, dok je Dario Šarić postigao 17 uz pet skokova.

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Slavlje igrača i navijača Žalgirisa
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

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