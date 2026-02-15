Luku Dončića "provocirao" Srbin na Ol-staru: Pogledajte kako je reagovao kada ga je ugledao

Hit scena u Los Anđelesu kada je Luka Dončić ugledao Bobana Marjanovića na konferenciji za medije.

Luka Dončić igraće ovog vikenda Ol-star utakmicu u istom timu sa Nikolom Jokićem, a njihov zajednički prijatelj Boban Marjanović stigao je u Los Anđeles gdje je stigao da se druži sa njima. Dok se sa Jokićem pozdravio u hodniku gdje su kratko porazgovarali, Marjanović je "upao" na konferenciju za medije na kojoj se obraćao Luka Dončić i stigao je odmah da ga "provocira".

Prvo pitanje na konferenciji za medije postavio je novinar koji je sjedio pored Marjanovića i upitao ga je ko mu je omiljeni saigrač svih vremena, na šta je Dončić odmah počeo da se smije, svjestan kako mu je nekadašnji saigrač iz Dalasa "spremio zasjedu".

Boban Marjanović: "Gledam te, samo da znaš"

Novinar: "Pažljivo odgovori"

Boban Marjanović: "Moraš da odgovoriš"

Luka Dončić: "Svi su mi omiljeni"

Novinar: "Niko posebno? Ne jedan Srbin od 222 centimetra?"

Luka Dončić: "Definitivno ne"

Boban Marjanović: "A u top 3? Top 10? Top 20?"

Luka Dončić: "Top 20"

Nasmijao se naravno Dončić na ovu "provokaciju" Bobana Marjanovića s kojim je uživao da igra u Maveriksima, a sada imaju drugačiju saradnju - pošto srpski centar igra za njegovu Iliriju. Naravno, gdje ima poštovanja, tu ima i ovakvih šala, pa nije iznenađenje i kako je Dončića dočekao Jokić u Los Anđelesu.

Interesantno, Luka Dončić je na ovoj konferenciji za medije odgovarao na engleskom, španskom i srpskom jeziku, a čini se da je daleko najmanje pitanja bilo na engleskom.

