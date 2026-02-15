logo
Luku Dončića "provocirao" Srbin na Ol-staru: Pogledajte kako je reagovao kada ga je ugledao

Luku Dončića "provocirao" Srbin na Ol-staru: Pogledajte kako je reagovao kada ga je ugledao

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Hit scena u Los Anđelesu kada je Luka Dončić ugledao Bobana Marjanovića na konferenciji za medije.

Luka Dončić i Boban Marjanović na ol-staru Izvor: YouTube/Lakers Nation/Screenshot

Luka Dončić igraće ovog vikenda Ol-star utakmicu u istom timu sa Nikolom Jokićem, a njihov zajednički prijatelj Boban Marjanović stigao je u Los Anđeles gdje je stigao da se druži sa njima. Dok se sa Jokićem pozdravio u hodniku gdje su kratko porazgovarali, Marjanović je "upao" na konferenciju za medije na kojoj se obraćao Luka Dončić i stigao je odmah da ga "provocira".


Prvo pitanje na konferenciji za medije postavio je novinar koji je sjedio pored Marjanovića i upitao ga je ko mu je omiljeni saigrač svih vremena, na šta je Dončić odmah počeo da se smije, svjestan kako mu je nekadašnji saigrač iz Dalasa "spremio zasjedu".

  • Boban Marjanović: "Gledam te, samo da znaš"
  • Novinar: "Pažljivo odgovori"
  • Boban Marjanović: "Moraš da odgovoriš"
  • Luka Dončić: "Svi su mi omiljeni"
  • Novinar: "Niko posebno? Ne jedan Srbin od 222 centimetra?"
  • Luka Dončić: "Definitivno ne"
  • Boban Marjanović: "A u top 3? Top 10? Top 20?"
  • Luka Dončić: "Top 20"


Nasmijao se naravno Dončić na ovu "provokaciju" Bobana Marjanovića s kojim je uživao da igra u Maveriksima, a sada imaju drugačiju saradnju - pošto srpski centar igra za njegovu Iliriju. Naravno, gdje ima poštovanja, tu ima i ovakvih šala, pa nije iznenađenje i kako je Dončića dočekao Jokić u Los Anđelesu.

Interesantno, Luka Dončić je na ovoj konferenciji za medije odgovarao na engleskom, španskom i srpskom jeziku, a čini se da je daleko najmanje pitanja bilo na engleskom.

