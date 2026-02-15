Luku Dončića "provocirao" Srbin na Ol-staru: Pogledajte kako je reagovao kada ga je ugledao

Hit scena u Los Anđelesu kada je Luka Dončić ugledao Bobana Marjanovića na konferenciji za medije.
Luka Dončić igraće ovog vikenda Ol-star utakmicu u istom timu sa Nikolom Jokićem, a njihov zajednički prijatelj Boban Marjanović stigao je u Los Anđeles gdje je stigao da se druži sa njima. Dok se sa Jokićem pozdravio u hodniku gdje su kratko porazgovarali, Marjanović je "upao" na konferenciju za medije na kojoj se obraćao Luka Dončić i stigao je odmah da ga "provocira".
I need Luka and Bobi together again— LakersGirl77 (@MavsGirl77)February 15, 2026
pic.twitter.com/5YzBKZf7Xj
Prvo pitanje na konferenciji za medije postavio je novinar koji je sjedio pored Marjanovića i upitao ga je ko mu je omiljeni saigrač svih vremena, na šta je Dončić odmah počeo da se smije, svjestan kako mu je nekadašnji saigrač iz Dalasa "spremio zasjedu".
- Boban Marjanović: "Gledam te, samo da znaš"
- Novinar: "Pažljivo odgovori"
- Boban Marjanović: "Moraš da odgovoriš"
- Luka Dončić: "Svi su mi omiljeni"
- Novinar: "Niko posebno? Ne jedan Srbin od 222 centimetra?"
- Luka Dončić: "Definitivno ne"
- Boban Marjanović: "A u top 3? Top 10? Top 20?"
- Luka Dončić: "Top 20"
Luka getting interviewed by Boban and Whristan@whristan1pic.twitter.com/0OErzliKbr— House of Highlights (@HoHighlights)February 15, 2026
Nasmijao se naravno Dončić na ovu "provokaciju" Bobana Marjanovića s kojim je uživao da igra u Maveriksima, a sada imaju drugačiju saradnju - pošto srpski centar igra za njegovu Iliriju. Naravno, gdje ima poštovanja, tu ima i ovakvih šala, pa nije iznenađenje i kako je Dončića dočekao Jokić u Los Anđelesu.
Interesantno, Luka Dončić je na ovoj konferenciji za medije odgovarao na engleskom, španskom i srpskom jeziku, a čini se da je daleko najmanje pitanja bilo na engleskom.
