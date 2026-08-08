Luka Vildoza stigao u Beograd: Prvi put obukao opremu Partizana

Luka Vildoza je i zvanično stigao u Beograd gdje je predstavljen kao novi košarkaš Partizana.

Izvor: Printscreen/X/KK Partizan

Luka Vildoza stigao je u Beograd. Novo pojačanje Partizana je u srpskoj prestonici i tako je zvanično i predstavljen kao novi igrač crno-bijelih. Po prvi put je obukao opremu novog kluba i to pošto je nekada nosio dres Crvene zvezde.

"Luka, dobro došao u crno-bijeli grad", stoji u kratkom saopštenju Partizana na društvenim mrežama.

Uz to su objavljene i fotografije sa šalom crno-bijelih kao i oblačenje majice Partizana.

"Igrao sam protiv Partizana mnogo puta"

Jedva čeka argentinski plejmejker da zaigra pred navijačima Partizana.

"Mnogo, mnogo toga. Igrao sam protiv Partizana mnogo puta kao što znate i uvijek kada sam igrao protiv njih bilo je zaista, zaista teško. Tako da očekujem da ova godina bude sjajna sa njihove strane kao i uvijek i da nas uvijek podržavaju", dodao je Luka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!