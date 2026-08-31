Vlade Đurović je analizirao tim Crvene zvezde za sezonu 2026/27 i tom prilikom istakao igrače koji bi mogli da promijene igru tima i donesu promjene na Mali Kalemegdan

Izvor: MN PRES/Screenshot/YouTube/@lukaikuzma

Crvena zvezda je sklopila kockice za narednu sezonu i započela pripreme. Bivši trener, a sad stručni konsultant Vlade Đurović analizirao je tim sa Malog Kalemegdana, istakao dobre i loše strane ekipe koju će naredne sezone voditi Ibon Navaro. Kao i dosad, Đurović nije zadovoljan ostankom Čime Monekea, ali vjeruje da bi Tajson Karter i Džordan Nvora zajedno i te kako mogli da poboljšaju igru crveno-bijelih.

"Zvezda je uradila solidan posao, što se tiče plasmana, sva tri znaka su tu - može biti bolje, može biti isto, može biti gore. E sad, mislim da neće biti gore, trener je dobar, a Zvezda ima solidne igrače, ali zavisi kakva će se hemija napraviti. Posao Navara je da izvuče maksimum iz igrača, a to je teško, jer je to moguće samo ako su svi zadovoljni - 18 igrača, svi misle da treba da budu u 12. Ovi što su u 12, misle da treba da budu u postavi. Uz novog plejmejkera, mislim da će Batler i Karter biti bolji, svi misle da je Mekintajer najbolji asistent, da je razigravao tim - ne, on je pravio igru za sebe. Stalno govorim da je Fransisko bio u Zvezdi, Zvezda bi bila peta, a da je Mekintajer bio u Žalgirisu, on bi bio 10. To je razlika - Zvezda je trebalo da bude peta", započeo je Vlade Đurović u podkastu "Kod Luke i Kuzme".

Vidi opis Đurović skenirao Zvezdu: "Moneke će biti problem, a Karter tako može na plaži" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 8 8 / 8

"Zvezdi će biti teško i Navaru, ali ono što sam čuo, on je hrabar i mislim da će to biti dobro. Dobro je što je Teodosić ostao u klubu, on ima vijugu, vidi mnoge stvari.Dobro je što je Kalinić ostao u timu, ne može da bude nezadovoljan, a svi ga znaju, a ako Navaro ima sitni problem sa jezikom, Kalinić može da uhvati igrača i da mu kaže 'slušaj, majstore, nemoj ovo ili ono'. Ima dovoljno godina i iskustva, može da nauči, može da bude dobar trener."

O Čimi Monekeu

Vidi opis Đurović skenirao Zvezdu: "Moneke će biti problem, a Karter tako može na plaži" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: EK/Eurokinissi Sports Br. slika: 8 8 / 8

Opšte je poznato da Vlade Đurović ne preferira igrače poput Čime Monekea, pa je još jednom stavio akcenat na doprinos reprezentativca Nigerije u crveno-bijelom dresu. Moneke jeste imao solidan doprinos, čak i periode igre koji su okarakterisani kao MVP mečevi, ali to nije bilo dovoljno da Zvezda zauzme bolji plasman. Evo i zašto.

"Ako Moneke bude igrao 20 minuta, to će biti veliki problem. Super je on, voli da se slika, ali čovjek koji ima onakvu frizuru, nego mu to nije dovoljno već ima i onoliko obojene naočare, pa mu još treba i traka preko toga, to dovoljno govori o ekscentričnosti. Ne vidim da je toliko dobar igrač kako drugi vide, umije da odigra dobru utakmicu, ali ne u kontinuitetu. Zamisli da je Ćosić igrao tako ili Kićanović - dvije dobro, pa pet onako, tri slabo... Pa, čekaj!

On ima i takve pare, da mora na svakoj utakmici da bude dobar, ako on bude u redu dobra će to biti ekipa. Motli je prevrtljiv, ne možeš da se pouzdaš, ali je sazrio. Pored sebe ima Izundua, ne možeš da očekuješ 15, 20 poena, ali bude unutra i za 10 minuta napravi više nego sva tri centra. Skine pet lopti, da osam poena, napravi nekoliko blokada, jedini koji je to radio u Zvezdi."

O Džordanu Nvori

Nvora je bio jedan od lidera crveno-bijelih u minuloj sezoni. Bilježio je 17,1 poen, imao je i 4,5 skokova, 1,6 asistencija, ali i 1,2 ukradene lopte. Sjajna statistika, ipak, ne može da otkrije koliko reprezentativac Nigerije nije bio konstantan tokom jednog meča. Ono što je bio najveći problem je neočekivani pad u igri ili neočekivani zalet u drugom dijelu meča.

"Nvora je igrač koji izmisli koš. Može da prodre na više načina, svašta radi po terenu. Normalno da nervira što u odbrani nije borben, kako su najveći igrači igrali odbranu - Korać, Dražen - ti najveći nisu ginuli u odbrani, rijetki su ti koji su podjednako igrači. To mi je Tanjević govorio: 'Može Delibašić da igra bolje u odbrani, ali ne mogu da ga potrošim, ko će da mi igra odbranu? Ko će da da koš?' Nvoru sakriješ malo, nađeš igrača koji može da ga zamijeni. Ono što je meni gore jeste što ima perioda kad nije prisutan na terenu. Recimo, odigra prvo poluvrijeme sa 18 poena i u drugom poluvremenu nijedan ili obrnuto.

Zvezda se ogriješila o Motijeunasa "Motijeunasa nikad ne bih otjerao, jer je bio u glavi najjači igrač Crvene zvezde. On ima glavu, ima nastup pred kamerama, ne znam trenera koji bi davao pametnije izjave. Drugo, način ponašanja na klupi... kako se ponašao, kad je davao savjete igračima. Još jedna stvar, govore ne može on u odbrani, ne može da iskače, sport je. On je za pet minuta imao šest ili osam poena, meni se sviđao."

Nikad ne igra i prvo i drugo poluvrijeme isto, to bi trener trebalo da zna - da kaže: 'Vidi, ako počneš drugo slabo, ja ću da te izbacim, jer se kod tebe nešto dešava. Da li možeš da okreneš ključ u svojoj glavi?' To je kod Nvore problem, ima mane, ali dobar je. Nije slučajno da nije mogao da igra u Efesu, ali su se i oni ogrešili protiv njega. Nezgodan je igrač, ima dva metra, to su najgori igrači. On neće da se gura, nemoj ti mene da diraš, neću ni ja tebe", pojasnio je Đurović.

O Niku Vajler-Bebu

Nik Vajler-Beb je u Crvenu zvezdu stigao kao jedno od najzvučnijih pojačanja Evrolige. Međutim, Vlade Đurović vjeruje da nije riječ o igraču koji bi mogao da promijeni tok sezone crveno-bijelih. Nijemac je prošle sezone bilježio 7,7 poena, imao je 3,4 skoka, 4,8 podijeljenih lopti i 1,2 ukradene lopte na 37 mečeva.

"Da budem iskren, Vajler-Beb bi trebalo da bude siguran, pouzdan. Međutim, nikad nisam vidio da on odigra neku bogzna koju partiju. Uvijek osrednje odigra, uvijek se pitam da li su mogli da nađu boljeg stranca, može da 'drži vodu', ali nije, recimo, Villijams-Gos. Kramer može da bude otkrovenje, a može da bude i ništa. Zavisi kako će da se snađe, ti gladni mogu nešto da donesu. Ako se nešto otvori, može da bude dobro."

O Tajsonu Karteru

Izvor: MN PRESS

Tajson Karter je minule sezone odigrao svega 10 mečeva za crveno-bijele, ali bi u novoj sezoni mogao da bude vrlo važan igrač, posebno jer dobro poznaje trenera iz Španije. "Karter ima tijelo igrača, pravog igrača. Ima šut, sve što treba, dobru tehniku, ali je malo lijen, suviše uspravan. Sve je to lijepo u plaži, ali na terenu moraš da se spustiš. Želi sve lijepo, kao Nvora. Kad imaš dva takva, to je problem, ali kad uđe u šut, to će biti strašno. Kad bi njih dvojica složili da igraju po 10 minuta, to bi bilo mnogo nezgodno za bilo koji tim. Nezgodni su, mogu da šutiraju protiv igrača, Karter bi mogao da bude kreativniji, može da vidi ono što Nvora ne može", rekao je Đurović.

Zvezdi potreban dobar start

Crvena zvezda dočekuje Žalgiris, potom Hapoel i Efes, a zatim gostuje Dubaiju i ekipi ASVEL-a. Riječ je o timovima sa kojima bi crveno-bijeli mogli da izađu na kraju uz pozitivan učinak, a to je ono što je naglasio i Vlade Đurović.

"Crvenoj zvezdi su potrebne četiri pobjede iz pet kola, s obzirom na to da igra tri puta na domaćem terenu. Nisu to Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid, to su jaki timovi, ali druga divizija jaki", zaključio je Vlade Đurović.