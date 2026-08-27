Vasilis Jorgotelis je bio pomoćni trener u taboru Janisa Sferopulosa i tom prilikom je otkrio momente koje na Malom Kalemegdanu neće zaboraviti

Izvor: MN PRESS

Tokom mandata u Crvenoj zvezdi Janis Sferopulos je za pomoćnog trenera imao Vasilisa Jorgotelisa. Grčki strateg govorio je o Evroligi, pa se prisjetio perioda u Beogradu, vatrenih navijača i atmosfere.

Jorgotelis je na najbolji mogući način opisao: "Interesovanje publike je ogromno i gotovo da nema utakmice za koju ostanu prazna mesta. Za neke susrete čak postoje i liste čekanja. Dok sam bio u Crvenoj zvezdi, pamtim duel sa Barselonom u Beogradu kada su sve ulaznice bile rasprodane, a još oko 7.000 ljudi čekalo je da dođe do ulaznica. Takva atmosfera i interesovanje navijača dodatno povjećavaju vrednost Evrolige", prisetio se Jorgotelis.

Crvena zvezda se u Evroligi mogla pohvaliti navijačima, ali i dobrom igrom u određenim periodima. Ipak, da nije lako održati kontinuitet čitave sezone i u svim mečevima, najbolje svjedoče riječi pomoćnog trenera Janisa Sferopulosa.

Nivo takmičenja je iz godine u godinu sve viši, a konkurencija nikad nije bila veća. Osvojiti Evroligu danas je izuzetno teško. Praktično svi klubovi imaju ambiciju da se domognu plej-ofa, a i sam plasman među osam najboljih predstavlja veliki uspjeh. Tek onda slijedi borba za Fajnal-for. Najbolji primjer je Panatinaikos, koji je prošle sezone imao veoma snažan sastav, ali ipak nije uspio da stigne do F4, iako smo to na početku sezone gotovo svi očekivali.

O Željku Obradoviću i Panatinaikosu

Vidi opis Sferopulosov pomoćnik iskreno o Zvezdi: "Još 7.000 je ljudi čekalo ulaznicu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

Jorgotelis je u Beogradu bio svjedok mnogih dešavanja u Partizanu, rivalstva koje su imali Crvena zvezda i crno-bijeli. Sad će slika u Grčkoj izgledati drugačije, najtrofejniji trener vratio se u klub kojem je doneo čak pet titula Evrolige. S taktičke strane, Jorgotelis je analizirao tim Željka Obradovića i tom prilikom rekao:

"Panatinaikos je napravio nekoliko promjena koje bi trebalo da donesu veću stabilnost u odbrani. Dovedeni su igrači sposobni da budu veoma dobri na tom dijelu terena. Osim Fransiska, i ostala pojačanja mogu mnogo da doprinesu defanzivi. A trener Obradović je jedan od najuspješnijih stručnjaka u istoriji Evrolige i neko ko samim dolaskom može da promijeni način na koji ekipa funkcioniše. Panatinaikos je dobio vrhunskog trenera, a uz to je nastavio da ulaže i pravi poteze kojima želi da se vrati na sam vrh Evrolige", zaključio je.