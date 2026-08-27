Zvezda se oglasila oko Đurišića: Poznato kolika pauza ga čeka

Veliki peh za reprezentaciju Srbije i Crvenu zvezdu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Reprezentativac Srbije i košarkaš Crvene zvezde Nikola Đurišić moraće na prinudnu pauzu zbog povrede mišića kvadricepsa. Njega je peh zadesio na treningu pred meč kvalifikacija sa Islandom, pa neće biti u konkurenciji za taj duel, kao ni za naredni sa Italijom.

To je saopštio selektor Dušan Alimpijević, a sada su se i iz Zvezda oglasili sa više detalja. Kako su naveli sa Malog Kalemegdana, Đurišić je zaradio leziju mišića. Ovakva povreda zahtijeva proces oporavka od 3 do 4 sedmice.

Dalje se navodi da će se Zvezda oglasiti se sa detaljnijim informacijama čim doktorski i fizio tim budu imali na raspolaganju Nikolu koji je i dalje sa reprezentacijom Srbije.

Đurišić je donio sjajnu energiju "orlovima", bio je podjednako dobar na obje strane terena i njegov izostanak će svakako biti veliki hendikep za tim Srbije.

Podsjetimo, Đurišić je došao u Zvezdu krajem prošle sezone, igrao u KLS, ali još uvijek nije debitovao u Evroligi jer je stigao nakon predviđenog roka za registraciju igrača. U svakom slučaju, biće jedna od najvećih uzdanica u timu Ibona Navara, samo da ga zaobiđu povrede...

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