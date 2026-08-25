Na Malom Kalemegdanu zabrinuti zbog "načina na koji ABA liga vodi postupke izbora ljudi odgovornih za organizaciju, sportski integritet i regularnost regionalnog takmičenja".

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Crvena zvezda oglasila se oštrim saopštenjem povodom izbora za ključne funkcije u ABA ligi. Kako navode sa Malog Kalemegdana: "ABA liga krši sve moguće procedure, regularnost i start lige dovedeni u pitanje!". Stoga su iznijeli sedam zahtjeva, prije svega u cilju zaštite svojih prava i interesa, kao i integriteta takmičenja.

Saopštenje crveno-bijelih prenosimo u cijelosti:

"KK Crvena zvezda izražava ozbiljnu zabrinutost zbog načina na koji ABA liga vodi postupke izbora ljudi odgovornih za organizaciju, sportski integritet i regularnost regionalnog takmičenja.

Do početka nove sezone ostalo je nešto više od mjesec dana, a ABA liga i dalje nema sportskog direktora, komesara za delegiranje sudija, predsjednika i članove Sudijske komisije, kao ni disciplinskog sudiju.

Riječ je o funkcijama bez kojih nije moguće garantovati pravovremeno, profesionalno i nepristrasno vođenje takmičenja, rad sudijske organizacije, delegiranje i kontrolu sudija, odlučivanje o disciplinskim pitanjima, niti rješavanje brojnih situacija koje mogu neposredno uticati na regularnost lige.

Vidi opis Oštro saopštenje KK Crvena zvezda: "Regularnost ABA lige dovedena u pitanje, ovo je naših 7 zahtjeva" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Posebno zabrinjava činjenica da je Skupština ABA lige još 20. jula donijela odluku da postupak izbora komesara za delegiranje sudija, predsjednika Sudijske komisije i disciplinskog sudije bude završen najkasnije do 15. avgusta.

Taj rok je istekao, a klubovi i javnost nisu dobili jasno i potpuno objašnjenje zbog čega odluke nisu donesene, ko je odgovoran za nepoštovanje odluke Skupštine, u kojoj se fazi postupci nalaze i kako ABA liga namerava da bez ključnih organa započne sezonu poslednjeg vikenda septembra.

Istovremeno, postupak izbora sportskog direktora otvorio je niz ozbiljnih proceduralnih i pravnih pitanja.

Uslovi objavljenog konkursa nisu u potpunosti usklađeni sa kriterijumima sadržanim u važećem Pravilniku o načinu izbora menadžmenta. Klubovima nije dostavljena odluka nadležnog organa kojom je usvojen konačan tekst konkursa, niti akt kojim bi Pravilnik prethodno bio izmijenjen ili dopunjen.

Nije predstavljen ni pravni osnov za sprovođenje javnog konkursa po navodnoj „ustaljenoj proceduri“, čiji sadržaj nikada nije dostavljen članovima Društva.

Prema prvobitno utvrđenom toku postupka, sa kandidatima je trebalo obaviti razgovore. Međutim, Predsjedništvo je naknadno uvelo fazu prethodne eliminacije prijava, iako takva faza nije bila predviđena u ranije utvrđenim koracima, niti je klubovima dostavljena prethodno doneta odluka kojom je postupak promijenjen.

Pojedine prijave isključene su iz daljeg razmatranja bez posebnih formalnih i obrazloženih odluka, bez jasno navedenog pravnog osnova i bez mogućnosti njihovog preispitivanja. Istovremeno, formalna kontrola nije na jednak i dosledan način obuhvatila sve prijave i sve uslove koje je ABA liga sama objavila.

Iz opštih akata dostavljenih klubovima proizlazi da je uloga Predsjedništva u postupku izbora sportskog direktora ograničena na obavljanje inicijalnih razgovora sa kandidatima i prosljeđivanje dokumentacije klubovima, dok konačnu odluku o izboru donosi Skupština ABA lige.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Uprkos tome, Predsjedništvo i advokat ABA Lige Mihovil Granić su preuzeli formalnu ocjenu prijava, promijenili prethodno utvrđeni tok postupka i odlučivali koje prijave mogu biti uzete u dalje razmatranje. Time su preduzeli radnje za koje u aktima dostavljenim klubovima nije predviđeno odgovarajuće ovlašćenje.

Takvo postupanje već je proizvelo neposredne posljedice po regularnost i zakonitost cijelog postupka. Naknadna objašnjenja, dopune zapisnika ili donošenje novih akata ne mogu promijeniti činjenicu da su radnje sa neposrednim posljedicama već preduzete bez prethodno utvrđenog i klubovima poznatog pravnog osnova.

Ovo nije pitanje podrške bilo kom pojedincu, niti KK Crvena zvezda ovim saopštenjem prejudicira izbor bilo kog kandidata.

Ovo je pitanje poštovanja važećih akata ABA lige, jednakih pravila za sve i odgovornosti prema klubovima, igračima, trenerima, sudijama, partnerima i navijačima.

KK Crvena zvezda zato javno zahtjeva:

1. Da se odmah obustave sve dalje radnje u postupku izbora sportskog direktora, jer je dosadašnji postupak opterećen ozbiljnim povredama važećih akata, unaprijed utvrđene procedure i načela jednakog tretmana.

2. Da se članovima Društva bez odlaganja dostave kompletna dokumentacija, svi akti, odluke, zapisnici, pravna mišljenja i druga dokumenta na osnovu kojih su Predsedništvo, advokat ABA Lige i druga lica preduzimali radnje u ovom postupku.

3. Da se javno saopšti ko je, kada i na osnovu kog prethodno postojećeg akta odobrio uslove konkursa, način njegovog sprovođenja, promenu toka postupka i isključivanje prijava iz daljeg razmatranja.

4. Da se Skupština ABA lige izjasni o odgovornosti za prekoračenje ovlašćenja, promjenu postupka i selektivnu primenu uslova konkursa.

5. Da se bez daljeg odlaganja saopšti zbog čega nisu ispoštovani rokovi za izbor komesara za delegiranje sudija, predsjednika Sudijske komisije i disciplinskog sudije i ko snosi odgovornost zbog neizvršavanja odluke Skupštine.

6. Da se klubovima predstavi potpun i proverljiv pregled svih odluka i radnji preduzetih nakon isteka rokova koje je sama Skupština utvrdila.

7. Da se javno objasni kako ABA liga namjerava da garantuje regularnost takmičenja koje počinje posljednjeg vikenda septembra, a da prethodno nisu izabrani ljudi odgovorni za sportski, sudijski i disciplinski segment lige.

Izvor: MONDO

Takmičenje sa 20 klubova iz više država ne može da dočeka početak sezone bez ljudi i organa koji su odgovorni za njegov sportski, sudijski i disciplinski integritet.

Ćutanje, probijanje rokova, prekoračenje ovlašćenja, improvizacija i selektivna primjena pravila više nisu prihvatljivi.

KK Crvena zvezda ne traži privilegije. Zahtjevamo ono što bi moralo da bude zajednički interes svakog člana ABA lige: poštovanje važećih akata, ista pravila za sve, utvrđivanje odgovornosti i potpuno funkcionalno takmičenje od prvog dana nove sezone.

KK Crvena zvezda zadržava pravo da, radi zaštite svojih prava i interesa, kao i integriteta takmičenja, preduzme sve radnje koje joj stoje na raspolaganju pred nadležnim organima", navodi se u saopštenju sa Malog Kalemegdana.