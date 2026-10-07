Promjena plana u Španiji: Džumhur dobio novog protivnika na čelendžeru

Umjesto Španca, najboljem bh. teniseru će na megdan izaći Ukrajinac.

Izvor: Vlad Suheschi / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur počeće danas nastup na čelendžeru u španskoj Vileni.

Iako je bilo planirano da na startu ukrsti koplja sa domaćim igračem Injakijem Montesom-De La Toreom, koji je osvojio turnir u Portu na kojem je Damir ispao na startu, ipak će rođeni Sarajlija za rivala imati drugog igrača.

Španac je nakon iscrpljujućeg finala u Portugalu sa zemljakom Enrikeom Ročom odlučio da propusti španski čelendžer, pa će tako 103. igrač svijeta ukrstiti koplja sa Ukrajincem Georgijem Kravčenkom, inače kvalifikantom.

Ova dva igrača do sada su samo jednom odmjerila snage, i to tačno prije pet godina u Barseloni, kada je Džumhur slavio rezultatom 2:1 u setovima.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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