Džumhur mijenja državu, ali ostaje na Pirinejima: Turnir u Španiji za popravljanje utisak iz Porta

Najbolji bh. teniser nastupiće na čelendžeru u španskoj Vileni, a prvi meč trebalo bi da odigra u utorak (6. oktobar).

Izvor: Vlad Suheschi / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon neslavnog nastupa u Portugalu i eliminacije sa tamošnjeg čelendžera već u prvom kolu, Damir Džumhur će utisak pokušati da popravi u španskoj Vileni.

Trenutno 102. igrač planete i najbolji reket BiH imaće ulogu trećeg nosioca na ovom čelendžeru, a u prvom kolu će odmjeriti snage sa domaćim igračem Injakijem Montesom-De la Toreom, koji je na ovaj turnir doputovao kao 228. na svijetu.

Rođen je 2002. godine, a sa Džumhurom je do sada samo jednom ukrstio koplja. Dogodilo se to krajem avgusta 2024. godine, takođe u Španiji. Majorka je bila mjesto odigravanja tog meča, a Španac je upisao pobjedu nakon što je Džumhur predao meč pri rezultatu 6:3, 4:1.

Podsjetimo, rođeni Sarajlija je u Portu, na prethodnom turniru, doživio poraz od Tunišanina Moeza Ešargija.

Inače, prvi nosilac na ovom turniru je Hrvat Dino Prižmić, trenutno 95. igrač na ATP listi.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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