Zvezda i Partizan postaju franšize Evrolige: 11 timova pred ciljem, evo ko odlučuje

Beogradski "vječiti" rivali, Zvezda i Partizan, u drugom krugu Evroliginog izbora timova koji će biti stalni učesnici. Od 11 ekipa u opticaju, franšize će postati njih osam.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan nalaze se u grupi klubova koji su prošli prvi "filter" i na dobrom su putu da postanu franšize Evrolige, objavio je portal "Meridian sport". Ako uspiju u toj namjeri, "vječiti" će biti članovi najjačeg takmičenja na neodređeno i neće imati sigurno mjesto samo dok 2028. godine, što je sada slučaj.

U drugom krugu za dobijanje statusa franšize su i Dubai, Valensija, Roma Maksima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lajonsi, Pariz i Virtus iz Bolonje. Od ukupno 11 timova franšize će postati njih osam.

"Ukupna vrijednost njihovih ponuda iznosi gotovo 700 miliona evra, što još jednom potvrđuje da je interesovanje za status franšiza ogromno, kao i da su na vrata Evrolige kucalo više od 20 timova sa prostora Evrope i Bliskog istoka", objavio je Meridian sport.

Ranije u toku dana, i predsednik Partizana Ostoja Mijailović ozvaničio je da su crno-bijeli u drugom krugu ove trke za stalno mjesto u Evroligi.

Ko odlučuje o Zvezdi i Partizanu?

Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Klubovi-akcionari Evrolige glasaće o tome koji će timovi od naredne sezone (2027/28) postati nove franšize. U ovom trenutku je 13 klubova koji čine akcionarsku strukturu Evrolige u okviru kompanije ECA "Euroleague Commercial Assets"). To su Real, Barselona, Baskonija, Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče, Anadolu Efes, Makabi Tel Aviv, Armani, Bajern, Žalgiris, ASVEL i CSKA, koji je formalno među akcionarima, ali trenutno ne igra zbog sankcija Rusiji.

Ti timovi će imati praktično ključnu ulogu pri donošenju odluke o tome ko će postati "franšize".

Evroliga kopira NBA model

Odluka o tome ko će postati franšiza Evrolige biće donesena sredinom septembra, uoči početka nove sezone 24. septembra

Proces izbora "franšize" Evrolige odvija se u dvije faze, u okviru kojeg je od starta planiran i rast broja učesnika. Za početak, na broj od 24 kluba u sezoni 2027/28. Ekipe koje postanu franšize biće stalni učesnici i neće imati vremenski ograničen rok važenja svojih ugovora, po ugledu na NBA sistem.