"Bilo je teško biti Zvezdin protivnik": Vajler-Beb jedva dočekao da obuče crveno-bijeli dres

Novi košarkaš Crvene zvezde Nik Vajler-Beb je na početku priprema analizirao tim i sam dolazak u Beograd

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je održala otvoren trening pred sezonu 2026/27, a jedan od sagovornika bio je i Nik Vajler-Beb, najzvučnije pojačanje kluba sa Malog Kalemegdana. Novo pojačanje crveno-belih i bivši igrač Efesa i Bajerna nije krio uzbuđenje zbog dolaska u Beograd.

"Dobro se osjećam. Trenutno treniramo pred početak sezone, a ovdje je malo vruće, pa nam je zbog toga nešto teže da radimo. Beograd je sjajan i jako mi se sviđa. Momci su super, lijepo se slažemo. Sada samo treba da sve to prenesemo na teren i da sistem implementiramo kako treba. Uzbuđen sam zbog nove sezone", rekao je Vajler-Beb na treningu Crvene zvezde.

Crveno-bijelima na treningu nedostaje nekoliko igrača, uglavnom zbog reprezentativnih obaveza. Ono što nije dobro za klub sa Malog Kalemegdana jeste povreda Nikole Đurišića, za kojeg je najavljeno da neće biti na raspolaganju timu od četiri do šest sedmica, a u ekipi nisu ni Dejan Davidovac i Ognjen Dobrić, kao i Čima Moneke i Ebuka Izundu, koji brane boje Nigerije u kvalifikacijama za Mundobasket.

"Teško je, nismo kompletni. Kada se momci vrate sa reprezentativnih obaveza, vidjećemo kako ćemo izgledati. Za sada se trudimo da se uklopimo u trenerove zamisli", dodao je.

Da li je Vajler-Beb nedostajao Zvezdi?

Izvor: MN PRESS

Nik Vajler-Beb je jedno od najzvučnijih pojačanja crveno-bijelih, dobro poznato evroligaško ime će naredne sezone obući dres Zvezde, pa ostaje pitanje da li je on nedostajao Navaru da kompletira tim za što bolji plasman među elitom?

"Nadam se. Mislim da sam na pravom mjestu i da se dobro uklapam", kratko je odgovorio.

I na kraju, Crvena zvezda je, u bilo kom sastavu, na domaćem terenu težak protivnik. Publika je motiv više da bilo koja ekipa bude pobeđena u Beogradskoj areni, zato je i zadovoljstvo igrati pred beogradskom publikom.

"Napokon. Bilo je teško biti Zvezdin protivnik", zaključio je Nik Vajler-Beb.