logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Bilo je teško biti Zvezdin protivnik": Vajler-Beb jedva dočekao da obuče crveno-bijeli dres

"Bilo je teško biti Zvezdin protivnik": Vajler-Beb jedva dočekao da obuče crveno-bijeli dres

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novi košarkaš Crvene zvezde Nik Vajler-Beb je na početku priprema analizirao tim i sam dolazak u Beograd

Nik Vajler-Beb o dolasku u Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je održala otvoren trening pred sezonu 2026/27, a jedan od sagovornika bio je i Nik Vajler-Beb, najzvučnije pojačanje kluba sa Malog Kalemegdana. Novo pojačanje crveno-belih i bivši igrač Efesa i Bajerna nije krio uzbuđenje zbog dolaska u Beograd.

"Dobro se osjećam. Trenutno treniramo pred početak sezone, a ovdje je malo vruće, pa nam je zbog toga nešto teže da radimo. Beograd je sjajan i jako mi se sviđa. Momci su super, lijepo se slažemo. Sada samo treba da sve to prenesemo na teren i da sistem implementiramo kako treba. Uzbuđen sam zbog nove sezone", rekao je Vajler-Beb na treningu Crvene zvezde.

Crveno-bijelima na treningu nedostaje nekoliko igrača, uglavnom zbog reprezentativnih obaveza. Ono što nije dobro za klub sa Malog Kalemegdana jeste povreda Nikole Đurišića, za kojeg je najavljeno da neće biti na raspolaganju timu od četiri do šest sedmica, a u ekipi nisu ni Dejan Davidovac i Ognjen Dobrić, kao i Čima Moneke i Ebuka Izundu, koji brane boje Nigerije u kvalifikacijama za Mundobasket.

"Teško je, nismo kompletni. Kada se momci vrate sa reprezentativnih obaveza, vidjećemo kako ćemo izgledati. Za sada se trudimo da se uklopimo u trenerove zamisli", dodao je.

Da li je Vajler-Beb nedostajao Zvezdi?

Izvor: MN PRESS

Nik Vajler-Beb je jedno od najzvučnijih pojačanja crveno-bijelih, dobro poznato evroligaško ime će naredne sezone obući dres Zvezde, pa ostaje pitanje da li je on nedostajao Navaru da kompletira tim za što bolji plasman među elitom?

"Nadam se. Mislim da sam na pravom mjestu i da se dobro uklapam", kratko je odgovorio.

I na kraju, Crvena zvezda je, u bilo kom sastavu, na domaćem terenu težak protivnik. Publika je motiv više da bilo koja ekipa bude pobeđena u Beogradskoj areni, zato je i zadovoljstvo igrati pred beogradskom publikom.

"Napokon. Bilo je teško biti Zvezdin protivnik", zaključio je Nik Vajler-Beb.

Tagovi

KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC