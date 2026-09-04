Crvena zvezda srušila Milano poslije preokreta: Boldvin i Kramer rešetali, Nvora riješio dramu

Crveno-bijeli sporije krenuli, pa dodali gas u drugom poluvremenu.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpiju Milano u polufinalu pripremnog turnira na Kritu rezulltatom 91:85. U finalu će igrati iz pobjednika duela Olimpijakos - Fenerbahče.

Trener Ibon Navaro je isprobao sve raspoložive snage, osim Čime Monekea, Stefana Miljenovića, Dejana Davidovca, Ognjena Dobrića i Nikole Đurišića, koji nisu bili u sastavu.

Italijanski tim takođe nije bio kompletan, ali su odigrali ozbiljan meč, vodili tokom 34 minuta košarke, a onda dozvolili preokret crveno-bijelima.

Patrik Boldvin se raspucao i povukao tim ka preokretu, a u pomoć su mu priskočili Dejvid Kramer i sjajni Vojin Medarević. Ključnu ulogu je imao Džordan Nvora koji je bio raspoložen u prvom poluvremenu, usporio u nastavku, ali postigao važne poene u finišu i konačno odbio nalet Olimpije.

Izvor: Arena Premium 1

Ključna je bila serija crveno-bijelih od 10:2, nakon što su Italijani imali maksimalnih +12. Uslijedio je odgovor sredinom posljednje dionice, svaki igrač je imao svoju ulogu i na kraju Ibon Navaro može i te kako da bude zadovoljan.

Nvora je meč završio kao najefikasniji sa 23 poena, pomenuti Boldvin je imao 13, dok je Medarević igrao bez greške i postigao devet poena. Toliko je imao i Kramer koji je trojke šutirao 3/4.

Kod Milana je prednjačio Rajt sa 22 poena, Metjuz je dodao 13, a Hol 11.

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