Nova uloga za Semija Odželeja u Zvezdi: "Čast je biti kapiten"

Košarkaš Crvene zvezde i zamjenik kapitena Semi Odželej prokomentarisao je pobjedu svog tima, dolazak novog trenera i atmosferu u klubu sa Malog Kalemegdana.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je uspjela preokretom protiv Olimpije Milano da izbori finale pripremnog turnira na Kritu. Poslije meča utiske je iznio košarkaš crveno-bijelih Semi Odželej, koji u crveno-bijelom timu sad ima posebnu ulogu, onu kapitensku.

"Da, trener je odlučio da budem drugi kapiten, zajedno sa Šegijem (Ognjen Dobrić, prim. aut) naravno. Samo pokušavam da pomognem ekipi. Šegi trenutno nije tu, tako da sam ja sada u toj ulozi kapitena", rekao je Odželej u razgovoru za Meridian sport.

Zbog zalaganja u prethodnoj sezoni i nesumnjivo u pripremnom dijelu za narednu, Odželej je s pravom dobio novu titulu.

"Cijenim to. I ne shvatam olako! Naravno, čast je biti kapiten i želim samo da nastavim da pomažem ekipi. To zapravo ne mijenja ono što pokušavam da radim. Oduvijek sam želio da pomažem na bilo koji način, a sada, u ulozi kapitena, trudim se da to podignem na još viši nivo", dodao je on.

Kako je Zvezda igrala protiv Olimpije Milano? "Bilo je dobro. Od početka smo željeli da igramo na pravi način. Nekada smo bili dobri, nekada nismo, ali na kraju smo uspjeli da pobijedimo. Za nas je najvažnije da nastavimo da gradimo ekipu i da igramo na pravi način. Ako budemo to konstantno radili tokom sezone, pobijedićemo dovoljno puta da ostvarimo nekoliko naših ciljeva."

Odželej o novom treneru

Ibon Navaro je preuzeo Crvenu zvezdu, a Semi Odželej ocjenio je novog šefa struke. "Nisam ga poznavao ranije, samo sam igrao protiv ekipa koje je vodio. Njegovi timovi su uvijek bili dobro organizovani, igrali su brzo i bilo je teško igrati protiv njih. Kada vidite ekipu protiv koje je teško igrati, znate da se tu dešava nešto posebno", rekao je on.

"Prošle godine nismo uspjeli da ostvarimo ono što smo željeli u mnogo aspekata. Momci koji su se vratili sada ponovo razumiju da sve može da se svede na jednu utakmicu, na jedan posjed. Loša serija tokom sezone može da napravi razliku između plasmana u plej-of i toga da ne ostvarite svoje ciljeve, poput osvajanja trofeja. Zato za nas sve počinje već sada, u predsezoni. Počinje na treninzima i u tome da se trudimo da nijedan dan ne protraćimo. Prije neki dan smo trenirali onako, osrednje, i trener je prekinuo trening i rekao: 'Momci, niste fokusirani.' Važno je da na tome insistiramo već sada i da to razumijemo. Jer usred sezone, kada budemo umorni, ne smijemo da dozvolimo sebi pad koncentracije. Nikoga nije briga da li smo umorni, nikoga nije briga da li nam se igra ili ne. Moramo da igramo, brate. Moramo to da uradimo", zaključio je Odželej.

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