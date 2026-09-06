Crvena zvezda je poražena od Olimpijakosa u finalu pripremnog turnira na Kritu

Izvor: Arena /Printscreen

Crvena zvezda je poražena od Olimpijakosa 87:77 u finalu pripremnog turnira na Kritu. Šampion Evrolige je dokazao da mu ni ljetna pauza nije pomrsila konce, od starta je bio ubjedljiv, napravio veliku razliku i uspio da osvoji prvi trofej pred početak sezone. Zvezda će imati priliku da se Jorgosu Barcokasu revanšira 11. septembra u Nikoziji, a s obzirom na to da je tim Ibona Navara ponovo uspio da se energetski i rezultatski vrati u meč, jasno je da nas čeka zanimljiv susret.

Kremer je postigao 16 poena, Nvora ga je pratio sa istim brojem, dok je Batler postigao 12, a Boldvin pet. Kris Džouns je imao sedam asistencija. Na drugoj strani je Endijaje imao 16 poena, dok je Furnije susret završio sa 11, a Montero sa 12.

Ibon Navaro je još prije početka sezone vidio segmente na kojima crveno-bijeli moraju da rade. Istini za volju, novi tim kluba sa Malog Kalemegdana se još uigrava, ali izgubljene lopte, suviše brza igra bez ideje, napadi bez rješenja, uz popriličan broj izgubljenih lopti, bili su najveći problem Zvezdi da dosljedno parira šampionu Evrope. Ako dodamo i da je Olimpijakos igrao agresivno u svim segmentima igre, nije praštao greške pri prvim pasovima.

Vidi opis Zvezda pokazala sve slabe strane i izgubila na Kritu: Olimpijakos bez milosti do trofeja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Arena /Printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Ono što je radovalo bila je igra Zvezde u trećoj četvrtini, u kojoj je tim Ibona Navara pokazao dosta karaktera. Posebno se istakla igra Kramera i Nvore, koji su bili sigurni u šutevima. Iako je Olimpijakos u prvom dijelu ove dionice bio u seriji i napravio značajnu razliku (66:43), beogradska ekipa je krenula u seriju, vezala je 19:5 i napokon se našla na jednocifrenom zaostatku. Ipak, da je protiv šampiona Evrope lako, Olimpijakos ne bi bio tako dominantan tim - Jorgos Barcokas je u četvrtoj četvrtini u potpunosti konsolidovao redove i serijom u ranoj fazi odlučujuće četvrtine ponovo vratio debeli plus (85:67).

Nakon što je Barcokas izveo najvažnije igrače, Zvezda je uspjela da se vrati u meč i umanji razliku, ali pravu priliku će imati za pet dana, kad će se ponovo sastati sa Olimpijakosom.

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