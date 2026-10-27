Bahčešehir je pod vođstvom Saše Đorđevića pobijedio PAOK u Evrokupu, rezultatom 84:81, uz sjajan nastup Malakaja Flina

Izvor: Murat Yuce/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Bahčešehir je pod vođstvom Aleksandra Saše Đorđevića ostvario veliku pobjedu protiv PAOK-a u Evrokupu, 84:81. Koš odluke postigao je bivši košarkaš Partizana Mateuš Ponjitka 10 sekundi prije kraja, na šta grčki tim nije imao odgovor trojkom koju je promašio Tajri Brin.

Bio je to sjajan duel lidera dvije ekipe, Malakaja Flina iz Bahčešehira i Džedija Osmana iz PAOK-a i imali su impresivne brojeve - Amerikanac je za domaće ubacio 28 poena uz šut za tri 4/10, a Turčin je za goste ubacio 30, uz trojke 5/11, 5 skokova i indeks korisnosti 38!

Bahčešehir ispustio veliku prednost u završnici

Izvor: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Bahčešehir je u završnici izdržao veliki nalet ekipe Andree Trinkijerija, jer je 5 minuta prije kraja imao velikih 17 poena razlike, a onda je Osman ubacio devet poena i sa saigračima potpuno zakuvao završnicu.

Ipak, na kraju je slavio Đorđevićev tim, za koji je igrao srpski tandem Aleksa Avramović (4 poena) - Luka Mitrović (1 p).

Bahčešehir ima u Evrokupu skor 4-1 i uz to je lider turskog prvenstva, sa učinkom 5-0.

Đorđević: "Trebalo je drugačije"

Vidi opis Đorđević bolji Trinkijerija, Ponjitka presudio u drami: Bahčešehir umalo prokockao +17 protiv PAOK-a Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Saša Đorđević je poslije meča kritikovao pad svog tima u završnici.

"Prije svega, srećan sam zbog pobjede i čestitam igračima, ali vjerujem da je trebalo da drugačije privedemo meč kraju. I ranije. Da je trebalo da igramo pametnije, sigurnije i sa većim razumijevanjem toga kako bi trebalo da završimo ovaj meč. Kao da smo čekali da sat otkuca. Vodili smo 14-15 poena i to ne bi smjelo da se dogodi velikim timovima. Samo smo stali, oni su počeli da pogađaju".

Ipak, s obzirom na nedavnu pobjedu protiv Bešiktaša i ogroman uloženi trud, Đorđević ima razumijevanja za oscilacije.

"Imali smo prije nekoliko dana meč protiv Bešiktaša, veliku potrošnju energije uz fizičke probleme određenih igrača i očigledan manjak energije. Ipak, ovo je važno takmičenje, Evrokup, pobijedili smo i idemo dalje".