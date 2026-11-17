Aktuelni prvak BiH doživio je poraz u susretu sa Kadeten Šafhauzenom (29:34).

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Rukometaši Izviđača poraženi su večeras od Kadeten Šafhauena u meču 4. kola Evropske lige.

Švajcarski predstavnik u drugom evro-takmičenju po jačini upisao je pobjedu u Ljubuškom razlikom od pet golova (29:34) i zadržao stoprocentnu uspješnost u ovom takmičenju. "Skauti" su, sa druge strane, na učinku 2-0-2 i još uvijek, kao trenutno drugoplasirani, imaju šansu za plasman u naredni krug.

Nakon što je prvih 17-18 minuta igre proteklo u egalu i rezultatskoj klackalici, Švajcarci su uspjeli da uspostave kontrolu i na odmor odu uz prednost od četiri pogotka (12:16). Furizono su gosti počeli nastavak meča i serijom 8:2 odmakli na 10 golova (14:24), koliko su imali i sedam minuta prije kraja (23:33). Ipak, serijom 6:1 aktuelni šampion BiH je uspio da ublaži poraz.

Najviše pogodaka u ekipi Izviđača, 6, postigao je Amer Šahinović, dok je kod Švajcaraca sjajan bio Odin Rikardson sa 10 pogodaka.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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