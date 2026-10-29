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U Borcu m:tel složni nakon poraza od Izviđača u Banjaluci: Napad je štekao...

U Borcu m:tel složni nakon poraza od Izviđača u Banjaluci: Napad je štekao...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Rukometaši banjalučkog Borca upisali su prvi poraz u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine, izgubivši na domaćem parketu dvorane „Borik“ od ekipe Izviđača rezultatom 26:29.

BOrac izgubio od izviđača izjave Mirko Mikić Miloš Nježić Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Iako su „crveno-plavi“ u tri navrata imali prednost od tri gola razlike (9:6), gosti su do pauze preokrenuli rezultat, a potom serijom u drugom dijelu stekli presudnu prednost koju domaći sastav, uprkos kasnom pritisku, nije uspio dostići.

Nakon meča, trener Borca Mirko Mikić nije skrivao nezadovoljstvo izdanjem svog tima u ofanzivnom segmentu.

"Mislim da nismo igrali dobro. U prvom poluvremenu smo odigrali samo dobru odbranu, a danas je problem očigledno bio napad. Imali smo poražavajuću statistiku od oko 50 posto realizacije - 26 golova iz 52 šuta. Posebno je to bilo izraženo sa bekovskih pozicija, a moj utisak je bio kao da su protivnici igrali odbojku i imali 20 blokova. Vrlo teško smo ulazili u šanse, a i ono što smo stvorili, slabo smo realizovali. Nismo koristili ni pivota, što nam je inače jedna od jačih snaga. Danas je pobijedila bolja ekipa i ja im čestitam".

Mikić je apostrofirao i naporan ritam Miloša Nježića, ali i naglasio da ekipa mora hitno reagovati.

"Nježić igra svaku utakmicu 60 minuta, danas je šutirao 9/12 i bio fantastičan, ali bio je praktično jedini raspoložen. Moramo mijenjati neke ideje u napadu i ispravljati greške. Kao što sam rekao i poslije pobjeda, zaboravlja se i ide se dalje. U nedjelju gostujemo Veležu u Mostaru, moramo otići tamo sa stavom i karakterom kako bismo vratili bodove".

Slično viđenje utakmice imao je i sam krilni rukometaš Banjalučana Miloš Nježić, naglasivši pad fokusa u odlučujućim trenucima.

"Čestitke ekipi iz Ljubuškog na dobroj borbi i zasluženoj pobjedi. Imali smo priliku da preokrenemo i uzmemo bodove, ali mislim da je presudila koncentracija u ključnim trenucima. Napad nam je ponovo štekao veći dio susreta. Ipak, ništa nije izgubljeno, liga je tek počela. Nastavljamo trenirati, spremamo se za Velež i idemo u Mostar po pobjedu".

(MONDO)

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Tagovi

RK Izviđač RK Borac Rukomet Mirko Mikić Miloš Nježić

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