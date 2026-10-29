Izviđač slavio nad Borcem m:tel! Golman "skauta" Miloš Knežević stavio rampu u Banjaluci (FOTO)

Ljubuški Izviđač savladao je Borac m:tel u dvorani "Borik" u Banjaluci - 26:29 (12:13).

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Derbi dva najbolja tima Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko decenija u potpunosti je opravdao očekivanja. U dvorani „Borik“ viđena je žestoka, borbena i neizvjesna utakmica između Banjalučana i Ljubušaka, a bodove su na kraju zasluženo odnijeli gosti.

BORAC - IZVIĐAČ 26:29 (12:13)

Junak trijumfa „skauta“ bio je maestralni čuvar mreže Miloš Knežević, koji je sa čak 17 uspješnih intervencija izrastao u apsolutnog čovjeka odluke.

Nakon uvodnog ispitivanja snaga i igre gol za gol (3:3), Borac je zaigrao znatno angažovanije. Zahvaljujući seriji od 3:0, koju su kreirali Miloš Nježić i Vlado Draganić, crveno-plavi su do osmog minuta stekli tri gola prednosti (6:3). Domaćin je kontrolisao rezultat do 14. minuta, kada Amer Šahinović i Fahrudin Melić smanjuju zaostatak, no mini-nalet gostiju prekinuo je Milenko Rožić (9:7). Deset minuta prije odlaska na odmor Borac je ponovo vratio tri gola viška (11:8), ali je tada na scenu stupio raspucani Izviđač i nesavladivi Knežević, koji je u nizu skidao zicere i u trenucima kada je Borac imao igrača više.

Gosti su iskoristili pad u igri domaćina - Melić je povukao novu seriju, Šahinović u 25. minutu pogodio za izjednačenje (11:11), da bi Luka Bubalo s krila donio prvo vođstvo Ljubušacima (11:12). U samoj završnici poluvremena viđena je prava drama. Iako su ostali bez isključenog Zvonimira Lukende, gosti su preko Ivana Džolića zatražili tajm-aut da uvećaju prednost, no Borac se odbranio i preko Stanka Stankovića poravnao rezultat. Ipak, u posljednjim sekundama prvog dijela Bubalo još jednom pogađa za minimalnu prednost gostiju (12:13).

Drugo poluvrijeme bolje otvaraju Ljubušaci. Iako je Nježić nakratko uzvratio, Kerim Semić vraća „plus dva“, a nešto kasnije Danijel Stijović odvodi „skaute“ na prva tri gola prednosti. Uslijedila je serija grešaka Borca, što Semić kažnjava pravom „bombom“ za 14:18 u 42. minutu, a dugi post Banjalučana prekinuo je Nikša Trivunović svojim prvencem. Ipak, nova greška u napadu crveno-plavih skupo je koštala domaće - Melić je u 48. minutu pogodio praznu mrežu za velikih 18:23 i činilo se da je meč prelomljen.

Banjalučani se nisu predavali. Nošeni glasnom podrškom sa tribina „Borika“, Nježić i Nikola Ivanović tope zaostatak na samo dva gola na sedam minuta prije kraja. U 55. minutu Nježić prvo iznuđuje, a potom i realizuje sedmerac za dramatičnih 25:26.

Finiš je ponudio vrhunac drame. Prvo je nevjerovatni Knežević „skinuo“ čist zicer domaćima, a u brzoj kontri Luka Knežević pogađa stativu sa šest metara, pritom ostavši na parketu zbog povrede. Golman gostiju potom u 57. minutu brani još jedan penal, ali Izviđač to ne koristi, pa Novak Petrović svojim trećim golom vraća Borac na minimalan zaostatak (26:27).

Tačku na meč stavio je Semić sjajnom solo akcijom za povratak na „plus dva“, dok je Miloš Knežević novom paradom u posljednjim trenucima definitivno zapečatio pobjedu Izviđača.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Amer Šahinović sa osam golova, dok su Fahrudin Melić i Danijel Stijović postigli po pet. Kod Borca je ubjedljivo najbolji pojedinac bio Miloš Nježić sa devet pogodaka, dok je Nebojša Grahovac među stativama sakupio sedam intervencija.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)