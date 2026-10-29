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Izviđač slavio nad Borcem m:tel! Golman "skauta" Miloš Knežević stavio rampu u Banjaluci (FOTO)

Izviđač slavio nad Borcem m:tel! Golman "skauta" Miloš Knežević stavio rampu u Banjaluci (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Ljubuški Izviđač savladao je Borac m:tel u dvorani "Borik" u Banjaluci - 26:29 (12:13).

RK Borac Rk Izviđač rukometna liga bih Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Derbi dva najbolja tima Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko decenija u potpunosti je opravdao očekivanja. U dvorani „Borik“ viđena je žestoka, borbena i neizvjesna utakmica između Banjalučana i Ljubušaka, a bodove su na kraju zasluženo odnijeli gosti.

BORAC - IZVIĐAČ 26:29 (12:13)

Junak trijumfa „skauta“ bio je maestralni čuvar mreže Miloš Knežević, koji je sa čak 17 uspješnih intervencija izrastao u apsolutnog čovjeka odluke.

Nakon uvodnog ispitivanja snaga i igre gol za gol (3:3), Borac je zaigrao znatno angažovanije. Zahvaljujući seriji od 3:0, koju su kreirali Miloš Nježić i Vlado Draganić, crveno-plavi su do osmog minuta stekli tri gola prednosti (6:3). Domaćin je kontrolisao rezultat do 14. minuta, kada Amer Šahinović i Fahrudin Melić smanjuju zaostatak, no mini-nalet gostiju prekinuo je Milenko Rožić (9:7). Deset minuta prije odlaska na odmor Borac je ponovo vratio tri gola viška (11:8), ali je tada na scenu stupio raspucani Izviđač i nesavladivi Knežević, koji je u nizu skidao zicere i u trenucima kada je Borac imao igrača više.

Gosti su iskoristili pad u igri domaćina - Melić je povukao novu seriju, Šahinović u 25. minutu pogodio za izjednačenje (11:11), da bi Luka Bubalo s krila donio prvo vođstvo Ljubušacima (11:12). U samoj završnici poluvremena viđena je prava drama. Iako su ostali bez isključenog Zvonimira Lukende, gosti su preko Ivana Džolića zatražili tajm-aut da uvećaju prednost, no Borac se odbranio i preko Stanka Stankovića poravnao rezultat. Ipak, u posljednjim sekundama prvog dijela Bubalo još jednom pogađa za minimalnu prednost gostiju (12:13).

Drugo poluvrijeme bolje otvaraju Ljubušaci. Iako je Nježić nakratko uzvratio, Kerim Semić vraća „plus dva“, a nešto kasnije Danijel Stijović odvodi „skaute“ na prva tri gola prednosti. Uslijedila je serija grešaka Borca, što Semić kažnjava pravom „bombom“ za 14:18 u 42. minutu, a dugi post Banjalučana prekinuo je Nikša Trivunović svojim prvencem. Ipak, nova greška u napadu crveno-plavih skupo je koštala domaće - Melić je u 48. minutu pogodio praznu mrežu za velikih 18:23 i činilo se da je meč prelomljen.

Banjalučani se nisu predavali. Nošeni glasnom podrškom sa tribina „Borika“, Nježić i Nikola Ivanović tope zaostatak na samo dva gola na sedam minuta prije kraja. U 55. minutu Nježić prvo iznuđuje, a potom i realizuje sedmerac za dramatičnih 25:26.

Finiš je ponudio vrhunac drame. Prvo je nevjerovatni Knežević „skinuo“ čist zicer domaćima, a u brzoj kontri Luka Knežević pogađa stativu sa šest metara, pritom ostavši na parketu zbog povrede. Golman gostiju potom u 57. minutu brani još jedan penal, ali Izviđač to ne koristi, pa Novak Petrović svojim trećim golom vraća Borac na minimalan zaostatak (26:27).

Tačku na meč stavio je Semić sjajnom solo akcijom za povratak na „plus dva“, dok je Miloš Knežević novom paradom u posljednjim trenucima definitivno zapečatio pobjedu Izviđača.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Amer Šahinović sa osam golova, dok su Fahrudin Melić i Danijel Stijović postigli po pet. Kod Borca je ubjedljivo najbolji pojedinac bio Miloš Nježić sa devet pogodaka, dok je Nebojša Grahovac među stativama sakupio sedam intervencija.



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(MONDO)

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RK Borac RK Izviđač Rukomet Rukometna liga BiH

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