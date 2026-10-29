"Skauti" zadovoljni pobjedom u Banjaluci: "Sekunda je falila da se Borac m:tel vrati"

Rukometaši Izviđača upisali su prvu prvenstvenu pobjedu u novoj sezoni i to u banjalučkom "Boriku"

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

"Skauti" su savladali Borac m:tel rezultatom 26:29 (12:13) u okviru drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, a junak trijumfa gostiju iz Ljubuškog bio je golman Miloš Knežević sa 17 odbrana.

Nakon utakmice, trener Izviđača Ivan Džolić istakao je mentalnu snagu svoje ekipe i odličnu igru u defanzivi.

"Kada smo bili u rezultatskom minusu, nismo padali. Odigrali smo puno bolje nego na samom početku i onog trenutka kada smo prelomili susret u našu korist, izdržali smo do kraja. Zahvaljujući ekipi koja je igrala fantastičnu odbranu i odličnom Kneževiću sa 17 odbrana, nosimo zaslužena dva boda. Bilo je malo nervoze i grešaka na startu, ali pobjeda je potpuno zaslužena", izjavio je Džolić.

I Fahrudin Melić, koji je tokom karijere igrao za Borac, naglasio je da mu se uvijek lijepo vratiti u Banjaluku.

"Banjaluku i Borac osjećam kao svoje, odnosno tu sam proveo lijepu godinu, hajde da se ne vraćamo sad u istoriju. Krenuli smo utakmicu tako kako smo krenuli, Borac je krenuo malo sa odvajanjem, ali eto, opet naš možda malo roster, možda malo smo više stegli, pojavio nam se golman i onda je dosta lakše. Nekako smo do poluvremena uspjeli, da kažem tako, da se skrpimo. Bilo je jedan za nas i onda u drugom poluvremenu smo malo prebacili u brzinu više. Na kraju, sekunda je falila da nam se možda čak i odbije o glavu jer imali smo praktično dobijenu utakmicu nakon pet razlike, ali eto opet, naravno, kvalitet Borca je doprinio da razlika bude otprilike onakva kakvo je i mjerilo odnosa snaga".

(MONDO)