Sudija spasio Usika sekund prije kraja: Najkontroverznija pobjeda u karijeri prvaka svijeta

Ukrajinski bokser Oleksandar Usik spriječio je istorijsku senzaciju i odbranio titulu prvaka svijeta među teškašima pobjedom protiv Holanđanina Rika Verhuvena (37) u Egiptu. U spektaklu pod piramidama slavio je poslije 11 rundi borbe, mada je završeno kontroverzno, jer su svi vjerovali da poslije 10 rundi Verhuven ima prednost.

Ipak, Usik je u posljednjih 30 sekundi borbe desnim aperkatom nokautirao Holanđanina, a sudija je prekinuo borbu iako je do kraja ostalo još sekund poslije njegovog brojanja. Iako je bio žestoko uzdrman, Verhuven se borio do kraja i tek u posljednjim trenucima pao, ali pričaće se o odluci sudije Marka Lisona.

Da nije prekinuta borba sekund prije kraja, pretpostavka mnogih je da bi Holanđanin pobijedio i napravio senzaciju.

The bell rang … and then it was stopped. WTF.



There are bad stoppages. And then there is this disgrace. — Ariel Helwani, May 23, 2026

Skor Oleksandra Usika poslije ovog meča ostaje perfektan, 25-0, uz 16 pobjeda nokautom.