Real Madrid potrošio 125.000.000 evra: Florentino Perez ispunio najveće ljetno obećanje

Krilni napadač Jan Diomande je novi fudbaler Real Madrida, koji u njemu vidi zaštitno lice za budućnost.

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Real Madrid je završio transfer koji bi lako mogao da bude njegov najveći u istoriji - potpisao je Jan Diomande (19), reprezentativac Obale Slonovače i doskorašnji krilni napadač RB Lajpciga. Da li će Diomande postati najskuplji ikada zavisi od toga koliko će se dogovorenih bonusa aktivirati, ali i kada ćemo saznati koliko su Madriđani zapravo platili Edena Azara, jer je to transfer čiji se podaci već godinama kriju.

Važno je istaći da RB Lajpcig dobija 125.000.000 evra fiksno, još 10 miliona evra kroz lako ostvarive bonuse i dodatnih 10 miliona evra kroz bonuse koje je nešto teže ostvariti. Navodno, Realov rekorder je Džud Belingem od 127 miliona evra, ali kao što smo već rekli - oko Azarovog transfera je tama i Diomande možda neće uspjeti da je rastjera. Svakako, on će biti kapitalno pojačanje Madriđana!

Diomande potpisuje ugovor sa Real Madridom do 2033. godine, što je jasan signal da u klubu očekuju mnogo. Florentino Perez je tokom ljeta nekoliko puta pričao o "kapitalcu" za kojeg je Real Madrid spreman da potroši čak 150 miliona evra, a u tim govorima isticao je da nije riječ o Majklu Oliseu, Erlingu Halandu, Hviči Kvaracheliji... Ispostavilo se da je cijelo ljeto pikirao momka koji je prije godinu dana igrao za Leganjes!

Španski tim je u januaru 2025. godine ozvaničio dolazak krilnog napadača, koji je prije toga igrao za fudbalsku akademiju u SAD. Imao je nekoliko testiranja u profesionalnim timovima u MLS, ali i u evropskim ekipama poput Rendžersa - i nigdje nije mogao da prođe probu. Leganjes ga je potpisao da bi ga testirao kroz svoj razvojni tim, ali su ubrzo uvidjeli da za tim nema potrebe - prekomandovan je u prvu ekipu i debitovao je protiv Real Madrida prije nešto više od godinu dana.

Samo nekoliko mjeseci kasnije prodat je RB Lajpcigu za 20 miliona i pet odsto od naredne prodaje, a sada je igrač Real Madrida. U međuvremenu je sa reprezentacijom Obale Slonovače nastupio na Mundijalu, gdje je imao priliku da sebi dodatno podigne cijenu. Ostavio je veoma dobar utisak, iako on nije bio presudan. Real Madrid je još ranije znao da je Diomande njihov "kapitalac" ovog ljeta.