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Niko ne nudi 120.000.000 za 19-godišnje čudo Mundijala: Propada najveći transfer nakon Svjetskog prvenstva

Niko ne nudi 120.000.000 za 19-godišnje čudo Mundijala: Propada najveći transfer nakon Svjetskog prvenstva

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Jan Diomande ipak neće ići nigdje ovog ljeta, iako se očekivalo da poslije Mundijala napravi veliki skok u karijeri.

Jan Diomande ne ide iz Lajpciga nakon Mundijala Izvor: Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia

I prije Svjetskog prvenstva veliki je red bio potencijalnih kupaca za Jana Diomandea, a sada je još veći. Krilni fudbaler Lajpciga i selekcije Obale Slonovače sjajno se pokazao na Mundijalu, ali sada djeluje da on ipak neće nigdje.

Ovaj 19-godišnji krilni fudbaler je prvo oterao kupce sa svojim izjavama da želi da ide samo u Pari Sen Žermen, a zatim je Lajpcig sa cijenom od makar 120.000.000 evra takođe uplašio klubove koji su htjeli da dovedu Diomandea. 

Nakon početaka u Leganesu on je kupljen za 20.000.000 evra od strane Lajpciga za koji je igrao prošle sezone i na 33 meča dao je 12 golova. Iako je i na Mundijalu pogađao sada "Bild" kaže da ipak niko ne nudi više od 100.000.000 za njega. 

Jedinu službenu ponudu je poslao Liverpul koji ga vidi kao nasljednika Mohameda Salaha. Ipak 80.000.000 odmah i 20.000.000 kroz bonuse ni izbliza ne zadovoljava ekipu Lajpciga. PSŽ, Real Madrid, Mančester siti, Mančester junajted i Čelsi su se javljali, ali nisu zvanično rekli koliko bi novca dali. 

"Bild" zato navodi da od prodaje ovog ljeta neće biti ništa i sada sportski direktor Lajpciga Marsel Šefer radi na produžetku ugovora pošto je to još jedna stavka koja bi Diomandeu digla cijenu. 

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Tagovi

Jan Diomande fudbal RB Lajpcig transferi

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