Ostin Rivs je potpisao najveći ugovor za nekog nedraftovanog igrača u istoriji NBA lige.

Izvor: Profimedia

Ostin Rivs će postati najbogatiji nedraftovani košarkaš u istoriji. Američki mediji prenose da će bek Los Anđeles Lejkersa ostati sa Lukom Dončićem i Lebronom Džejmsom u timu pošto će potpisati maksimalni četvorogodišnji ugovor sa opcijom produžetka za još godinu dana.

Rivs je prešao sa Vičite na Oklahomu i poslije dvije godine na tom koledžu je odbio da ga draftuje bilo ko. Javno je odbijao da ide na probne treninge i zahtijevao jе da mu se garantuje minutaža pa je ostao bez mjesta na draftu. Ipak, dogovorio se sa Lejekrsima i potpisao 2021. godine ugovor.

Vidi opis Niko ga nije htio na draftu, sad dobio 185.000.000 dolara: Juriće titulu sa Lukom i Lebronom Luka Dončić i Ostin Rivs na meču sa Hjustonom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Već u prvoj sezoni je odigrao preko 60 utakmica, a u sezoni iza nas je imao 23,3 poena, 5,5 asistencija i 4,7 skoka po meču uz 1,1 ukradenu loptu. Sada je dobio ugovor vrijedan 185.000.000 dolara za te četiri godine, sa opcijom da to bude i značajno preko 200.000.000 dolara za punih pet sezona.

Morao je tim Los Anđeles Lejkersa da odriješi kesu jer je i Detroit bio spreman da Rivsu ponudi maksimalni ugovor. Sada im ostaje da se nadaju da će naredne sezone njihove tri zvijezde ostati zdrave jer su Lebron Džejms, Luka Donćić i Ostin Rivs odigrali jako malo utakmica zajedno u prethodnoj sezoni i tu prije svega leži razlog neuspjeha tima.