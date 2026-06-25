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Niko ga nije htio na draftu, sad dobio 185.000.000 dolara: Juriće titulu sa Lukom i Lebronom

Niko ga nije htio na draftu, sad dobio 185.000.000 dolara: Juriće titulu sa Lukom i Lebronom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ostin Rivs je potpisao najveći ugovor za nekog nedraftovanog igrača u istoriji NBA lige.

Ostin Rivs potpisuje ugovor od 185.000.000 dolara Izvor: Profimedia

Ostin Rivs će postati najbogatiji nedraftovani košarkaš u istoriji. Američki mediji prenose da će bek Los Anđeles Lejkersa ostati sa Lukom Dončićem i Lebronom Džejmsom u timu pošto će potpisati maksimalni četvorogodišnji ugovor sa opcijom produžetka za još godinu dana. 

Rivs je prešao sa Vičite na Oklahomu i poslije dvije godine na tom koledžu je odbio da ga draftuje bilo ko. Javno je odbijao da ide na probne treninge i zahtijevao jе da mu se garantuje minutaža pa je ostao bez mjesta na draftu. Ipak, dogovorio se sa Lejekrsima i potpisao 2021. godine ugovor.

Već u prvoj sezoni je odigrao preko 60 utakmica, a u sezoni iza nas je imao 23,3 poena, 5,5 asistencija i 4,7 skoka po meču uz 1,1 ukradenu loptu. Sada je dobio ugovor vrijedan 185.000.000 dolara za te četiri godine, sa opcijom da to bude i značajno preko 200.000.000 dolara za punih pet sezona. 

Morao je tim Los Anđeles Lejkersa da odriješi kesu jer je i Detroit bio spreman da Rivsu ponudi maksimalni ugovor. Sada im ostaje da se nadaju da će naredne sezone njihove tri zvijezde ostati zdrave jer su Lebron Džejms, Luka Donćić i Ostin Rivs odigrali jako malo utakmica zajedno u prethodnoj sezoni i tu prije svega leži razlog neuspjeha tima.

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Tagovi

Ostin Rivs LA Lejkers NBA liga

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