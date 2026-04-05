Nema ko da igra za Lejkerse, Lebron mora sam u 41. godini

Dragan Šutvić
Nove loše vijesti za Los Anđeles Lejkerse, poslije povrede Luke Dončića stigla je vijest i o povredi Ostina Rivsa.

Povrijedio se Ostin Rivs Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Lebron Džejms ima 41 godinu i moraće sam da nosi Lejkerse do kraja regularnog dijela sezone. Poslije povrede Luke Dončića koja će ga odvojiti sa parketa oko mjesec dana, stigla je nova loša vijest - povrijedio se i Ostin Rivs.

"Utvrđeno je da je Rivs doživio povredu kosog trbušnog mišića i biće van terena do kraja regularnog dijela sezone", napisao je novinar Šams Čaranija i dodao da će biti van terena "četiri do šest nedjelja" što znači da će propustiti vjerovatno i prvu rundu plej-ofa...

Do kraja tim iz Los Anđelesa treba da odigra pet utakmica, protiv Dalasa, Oklahome, Golden Stejta, Finiksa i Jute i sve to će morati bez dvojice startera.

