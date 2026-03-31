Sjajna partija srpskog košarkaša u porazu Vašingtona od Lejkersa u NBA ligi. Baš mu se igralo protiv Lebrona Džejmsa.

Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Tristan Vukčević odigrao je veoma dobar meč u porazu Vašingtona od Lejkesa u Los Anđelesu (120:101) u NBA ligi. Srpski košarkaš je na parketu proveo 20 minuta i za to vrijeme upisao 14 poena (3/6 za dva, 1/6 za tri, 5/6 sa penala), uz tri skoka, četiri ukradene lopte i jednu asistenciju.

Bio je odlično raspoložen u duelu protiv Lebrona Džejmsa koji je upisao tripl-dabl (21, 12as, 10sk). Na ovom meču nije bilo suspendovanog Luke Dončića pa su uz "kralja" trojica igrača dodala po 19 poena - Ostin Rivs, Luk Kenard (4/5 za tri) i Džekson Hejs.

Vidi opis Tristan raspoložen protiv Lejkersa: Bivšem igraču Partizana se baš igralo protiv Lebrona Tristan Vukčević košarkaš Vašingtona Tristan Vukčević rekord karijere u NBA Tristan Vukčević i Loni Voker u NBA ligi Tristan Vukčević u dresu Vašingtona Tristan Vukčević na meču Vašington - Orlando Tristan Vukčević vežba šut na treningu Vašingtona Tristan Vukčević Tristan Vukčević košarkaš Vašingtona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: YouTube/Washington Wizards Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Youtube/ Ripple [US] Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Youtube/Horns Offense Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: YouTube/Washington Wizards/Screenshot Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 18 / 18 AD

Lejkersi su tako odbili nalet Denvera i sačuvali treće mjesto na Zapadu sa skorom 49-26, Nagetsi imaju 48-28 i vodiće se velika borba za poziciju u plej-ofu do samog kraja. Većina timova ima još sedam kola da odigra.

Tristan with AUTHORITYpic.twitter.com/WU461TST8g — Washington Wizards (@WashWizards)March 31, 2026

Jović opet "zaboravljen"

Vidi opis Tristan raspoložen protiv Lejkersa: Bivšem igraču Partizana se baš igralo protiv Lebrona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jared Lennon / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Justin Ford / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Za razliku od Tristana, Nikola Jović je potpuno "zaboravljen" u Majamiju. Trener Erik Spolstra ga ponovo nije koristio. Nije dobio ni sekund u pobjedi protiv Filadelfije (119:109).

Od kada se oporavio od povrede leđa Jović je na posljednjih osam utakmica odigrao ukupno četiri minuta i to u porazu od Hjustona (123:122).

Rezultati: