Tristan raspoložen protiv Lejkersa: Bivšem igraču Partizana se baš igralo protiv Lebrona

Autor Bojan Jakovljević
Sjajna partija srpskog košarkaša u porazu Vašingtona od Lejkersa u NBA ligi. Baš mu se igralo protiv Lebrona Džejmsa.

Tristan Vukčević raspoložen protiv LA Lejkersa Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Tristan Vukčević odigrao je veoma dobar meč u porazu Vašingtona od Lejkesa u Los Anđelesu (120:101) u NBA ligi. Srpski košarkaš je na parketu proveo 20 minuta i za to vrijeme upisao 14 poena (3/6 za dva, 1/6 za tri, 5/6 sa penala), uz tri skoka, četiri ukradene lopte i jednu asistenciju.

Bio je odlično raspoložen u duelu protiv Lebrona Džejmsa koji je upisao tripl-dabl (21, 12as, 10sk). Na ovom meču nije bilo suspendovanog Luke Dončića pa su uz "kralja" trojica igrača dodala po 19 poena - Ostin Rivs, Luk Kenard (4/5 za tri) i Džekson Hejs.

Lejkersi su tako odbili nalet Denvera i sačuvali treće mjesto na Zapadu sa skorom 49-26, Nagetsi imaju 48-28 i vodiće se velika borba za poziciju u plej-ofu do samog kraja. Većina timova ima još sedam kola da odigra.

Jović opet "zaboravljen"

Za razliku od Tristana, Nikola Jović je potpuno "zaboravljen" u Majamiju. Trener Erik Spolstra ga ponovo nije koristio. Nije dobio ni sekund u pobjedi protiv Filadelfije (119:109).

Od kada se oporavio od povrede leđa Jović je na posljednjih osam utakmica odigrao ukupno četiri minuta i to u porazu od Hjustona (123:122).

Rezultati:

  • Majami - Filadelfija 119:109
  • Atlanta - Boston 112:102
  • Memfis - Finiks 105:131
  • San Antonio - Čikago 129:114
  • Dalas - Minesota 94:124
  • Juta - Klivlend 113:122
  • Oklahoma - Detroit 114:110 (poslije produžetka)
  • LA Lejkers - Vašington 120:101

