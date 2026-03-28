logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta je sa Srbima u NBA? Dok Nikola Jokić dominira ostali griju klupu

Autor Goran Arbutina
0

Osim Nikole Jokića niko drugi od srpskih košarkaša nije igrao i srpski košarkaši u NBA ligi griju klupu već duže vrijeme.

Srpski košarkaši griju klupu u NBA ligi Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia / Jared Lennon / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je nastavio da dominira, ali ostali srpski košarkaši u NBA ligi nastavljaju da griju klupu. Los Anđeles Klipersi su nastavili sa sjajnom formom i savladali su Indijanu 114:113 u drami, ali bez kapitena Srbije Bogdana Bogdanovića. Darijus Garland je dao 30 poena, Kavaj Lenar 27, dok je sa druge strane Aron Nesmit imao 26,. a Obi Topin 20.

Tim Majami Hita je bez Nikole Jovića u sastavu razbijen od strane Klivlenda 149:128 a Maks Strus sa 29 i Evan Mobli sa 23 poena uz 10 skokova bili su najbolji. Dabl-dabl imao je i Džaret Alen sa 18 poena i 10 skokova, kao i Džejms Harden sa 17 poena i 14 asistencija. Što se tiče Majamija samo je Haima Žakez sa 20 poena imao zapaženu partiju uz dabl-dabl Bama Adebaja sa 14 poena i 16 skokova.

Nije bio na terenu ni Tristan Vukčević koji je preskočio poraz Vašingtona od Golden Stejta 131:126. Kristaps Porzingis je dao 28 poena, Gui Santos 27, a Brendin Podzijemski 22 uz 10 skokova. Vil Rajli je sa druge strane imao 22, a Bilal Kulibali 21.

Od igrača srpskog porijekla igrao je Deni Avdija na meču Dalasa i Portlanda. Pobijedio je Dalas 100:93, blistao je Marvin Begli sa 26 poena i 9 skokova, imao je i 24 poena Kuper Fleg, a Avdija je završio meč sa 20 poena, 9 skokova oi 6 asistencija.

Šta se dešava sa Srbima?

Bogdan Bogdanović nije bio u sastavu na posljednja dva meča, prije toga je imao 8 minuta protiv Baksa, a prje toga protiv Pelikana je dao 16 poena. Ipak očigledno mu Tajron Lu ne vjeruje. Tristan Vukčević sada nije igrao jer ima manje probleme sa povredom, ali inače ima svoju minutažu i Niksima je za 16 ,minuta ubacio 13 poena. Što se tiče Nikole Jovića nema ga na prethodnih nekoliko mečeva, a posljednji put je učinak imao protiv Pelikana prije 16 dana. Ni tada se nije proslavio sa 8 poena za 18 minuta.

Tagovi

NBA liga Bogdan Bogdanović Tristan Vukčević Nikola Jović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC