Šta je sa Srbima u NBA? Dok Nikola Jokić dominira ostali griju klupu

Osim Nikole Jokića niko drugi od srpskih košarkaša nije igrao i srpski košarkaši u NBA ligi griju klupu već duže vrijeme.

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia / Jared Lennon / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je nastavio da dominira, ali ostali srpski košarkaši u NBA ligi nastavljaju da griju klupu. Los Anđeles Klipersi su nastavili sa sjajnom formom i savladali su Indijanu 114:113 u drami, ali bez kapitena Srbije Bogdana Bogdanovića. Darijus Garland je dao 30 poena, Kavaj Lenar 27, dok je sa druge strane Aron Nesmit imao 26,. a Obi Topin 20.

Tim Majami Hita je bez Nikole Jovića u sastavu razbijen od strane Klivlenda 149:128 a Maks Strus sa 29 i Evan Mobli sa 23 poena uz 10 skokova bili su najbolji. Dabl-dabl imao je i Džaret Alen sa 18 poena i 10 skokova, kao i Džejms Harden sa 17 poena i 14 asistencija. Što se tiče Majamija samo je Haima Žakez sa 20 poena imao zapaženu partiju uz dabl-dabl Bama Adebaja sa 14 poena i 16 skokova.

Nije bio na terenu ni Tristan Vukčević koji je preskočio poraz Vašingtona od Golden Stejta 131:126. Kristaps Porzingis je dao 28 poena, Gui Santos 27, a Brendin Podzijemski 22 uz 10 skokova. Vil Rajli je sa druge strane imao 22, a Bilal Kulibali 21.

Od igrača srpskog porijekla igrao je Deni Avdija na meču Dalasa i Portlanda. Pobijedio je Dalas 100:93, blistao je Marvin Begli sa 26 poena i 9 skokova, imao je i 24 poena Kuper Fleg, a Avdija je završio meč sa 20 poena, 9 skokova oi 6 asistencija.

Šta se dešava sa Srbima?

Bogdan Bogdanović nije bio u sastavu na posljednja dva meča, prije toga je imao 8 minuta protiv Baksa, a prje toga protiv Pelikana je dao 16 poena. Ipak očigledno mu Tajron Lu ne vjeruje. Tristan Vukčević sada nije igrao jer ima manje probleme sa povredom, ali inače ima svoju minutažu i Niksima je za 16 ,minuta ubacio 13 poena. Što se tiče Nikole Jovića nema ga na prethodnih nekoliko mečeva, a posljednji put je učinak imao protiv Pelikana prije 16 dana. Ni tada se nije proslavio sa 8 poena za 18 minuta.