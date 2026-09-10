logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Australijan open odbio Đokovićev prijedlog: Hitno se oglasili da sve razjasne

Australijan open odbio Đokovićev prijedlog: Hitno se oglasili da sve razjasne

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dosta bure se podiglo u svijetu tenisa zbog najavljenih promjena, ali izgleda da do toga neće doći u eri Novaka Đokovića.

Australijan open nije usvojio prijedlog Novaka Đokovića Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pokrenuo je lavinu kada je u avgustu iznio prijedlog o promjeni formata i skraćenju teniskih mečeva. Da se o tome ozbiljno razmatra, potvrdio je i novi izvršni direktor Australijan Opena Endru Abdo. Međutim, kako su njegove riječi odjeknule u svijetu tenisa, morali su hitno da se oglase iz Melburna.

Iako su promjene definitivno u planu, prvi grend slem u sezoni će se igrati po starom formatu u januaru 2027. godine.

"Iako su inovacije dio DNK ovog turnira, tenis na tri dobijena seta ostaje standard. Uskoro ćemo otkriti više detalja o tome šta nas očekuje na Australijan openu 2027. godine", stoji u kratkom saopštenju Australijan Opena.

Novi direktor napravio haos

Novi izvršni direktor Australijan opena Endru Abdo je nagovijestio mogućnost ukidanja mečeva na tri dobijena seta na grend slem turnirima, kao i promjenu sistema bodovanja, a sve u cilju veće popularizacije ovog sporta.

"Možda će u budućnosti grend slem turniri izgledati drugačije - bilo da je riječ o formatu pojedinih faza takmičenja ili o dužini trajanja mečeva, možda se više neće igrati na tri dobijena seta od početka do kraja, a možda se promijeni i sistem bodovanja", rekao je čovjek koji je zamijenio Krejga Tajlija i dodao:

"Možda postoje različiti načini da privučemo i zabavimo publiku, a da pritom ne narušimo suštinu i ono što ovaj sport zaista čini posebnim. Smatram da su to pitanja koja treba da istražimo i da ima prostora za takav razvoj. Ako pitate "puriste", oni će reći: 'Ne dirajte to'. Ali zapravo... ako pogledate sport širom svijeta, vidjećete da ćete, ukoliko ne razmišljate o tom proizvodu na savremen način - tako da privučete mlade, jednostavno zaostati za drugima", jasan je teniski čelnik.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC