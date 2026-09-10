Australijan open odbio Đokovićev prijedlog: Hitno se oglasili da sve razjasne

Dosta bure se podiglo u svijetu tenisa zbog najavljenih promjena, ali izgleda da do toga neće doći u eri Novaka Đokovića.
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pokrenuo je lavinu kada je u avgustu iznio prijedlog o promjeni formata i skraćenju teniskih mečeva. Da se o tome ozbiljno razmatra, potvrdio je i novi izvršni direktor Australijan Opena Endru Abdo. Međutim, kako su njegove riječi odjeknule u svijetu tenisa, morali su hitno da se oglase iz Melburna.
Iako su promjene definitivno u planu, prvi grend slem u sezoni će se igrati po starom formatu u januaru 2027. godine.
"Iako su inovacije dio DNK ovog turnira, tenis na tri dobijena seta ostaje standard. Uskoro ćemo otkriti više detalja o tome šta nas očekuje na Australijan openu 2027. godine", stoji u kratkom saopštenju Australijan Opena.
September 10, 2026
Novi direktor napravio haos
Novi izvršni direktor Australijan opena Endru Abdo je nagovijestio mogućnost ukidanja mečeva na tri dobijena seta na grend slem turnirima, kao i promjenu sistema bodovanja, a sve u cilju veće popularizacije ovog sporta.
"Možda će u budućnosti grend slem turniri izgledati drugačije - bilo da je riječ o formatu pojedinih faza takmičenja ili o dužini trajanja mečeva, možda se više neće igrati na tri dobijena seta od početka do kraja, a možda se promijeni i sistem bodovanja", rekao je čovjek koji je zamijenio Krejga Tajlija i dodao:
"Možda postoje različiti načini da privučemo i zabavimo publiku, a da pritom ne narušimo suštinu i ono što ovaj sport zaista čini posebnim. Smatram da su to pitanja koja treba da istražimo i da ima prostora za takav razvoj. Ako pitate "puriste", oni će reći: 'Ne dirajte to'. Ali zapravo... ako pogledate sport širom svijeta, vidjećete da ćete, ukoliko ne razmišljate o tom proizvodu na savremen način - tako da privučete mlade, jednostavno zaostati za drugima", jasan je teniski čelnik.
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