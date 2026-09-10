Australijan open odbio Đokovićev prijedlog: Hitno se oglasili da sve razjasne

Dosta bure se podiglo u svijetu tenisa zbog najavljenih promjena, ali izgleda da do toga neće doći u eri Novaka Đokovića.

Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pokrenuo je lavinu kada je u avgustu iznio prijedlog o promjeni formata i skraćenju teniskih mečeva. Da se o tome ozbiljno razmatra, potvrdio je i novi izvršni direktor Australijan Opena Endru Abdo. Međutim, kako su njegove riječi odjeknule u svijetu tenisa, morali su hitno da se oglase iz Melburna.

Iako su promjene definitivno u planu, prvi grend slem u sezoni će se igrati po starom formatu u januaru 2027. godine.

"Iako su inovacije dio DNK ovog turnira, tenis na tri dobijena seta ostaje standard. Uskoro ćemo otkriti više detalja o tome šta nas očekuje na Australijan openu 2027. godine", stoji u kratkom saopštenju Australijan Opena.

Novi direktor napravio haos

Novi izvršni direktor Australijan opena Endru Abdo je nagovijestio mogućnost ukidanja mečeva na tri dobijena seta na grend slem turnirima, kao i promjenu sistema bodovanja, a sve u cilju veće popularizacije ovog sporta.

"Možda će u budućnosti grend slem turniri izgledati drugačije - bilo da je riječ o formatu pojedinih faza takmičenja ili o dužini trajanja mečeva, možda se više neće igrati na tri dobijena seta od početka do kraja, a možda se promijeni i sistem bodovanja", rekao je čovjek koji je zamijenio Krejga Tajlija i dodao:

"Možda postoje različiti načini da privučemo i zabavimo publiku, a da pritom ne narušimo suštinu i ono što ovaj sport zaista čini posebnim. Smatram da su to pitanja koja treba da istražimo i da ima prostora za takav razvoj. Ako pitate "puriste", oni će reći: 'Ne dirajte to'. Ali zapravo... ako pogledate sport širom svijeta, vidjećete da ćete, ukoliko ne razmišljate o tom proizvodu na savremen način - tako da privučete mlade, jednostavno zaostati za drugima", jasan je teniski čelnik.

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