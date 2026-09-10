Amerikanac se naslađuje raspadom Novaka Đokovića: "Zašto je plakao - od bolova ili od uzaludnosti?"

Američki novinar Met Faterman tek što je stao na stranu Novaka Đokovića sada je opet posumnjao u to šta su problemi koji muče Srbina.

Izvor: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Novinar Met Faterman je ranije napadao Novaka Đokovića, ali je Amerikanac sada stao na njegovu stranu i sada je u saradnji sa Robijem Sikom, ljekarom Asocijacije profesionalnih teniskih igrača (PTPA), detaljno pisao o njegovim problemima.

Iako je nekoliko puta pričao o tome koliko su svi opsjednuti Novakom, sada je istakao da nije siguran koliko su Novakovi problemi došli zbog povrede, a koliko zbog toga iz jednostavne nemoći.

"U minutima nakon što je Novak Đoković pretrpio poraz kakav nikada ranije nije doživio na US openu, najveći muški igrač moderne teniske ere govorio je o svojim pokušajima da savlada ono što ga ove sezone u više navrata ostavlja iscrpljenim i dovodi do povraćanja na terenu. Prvo veče turnira 2026. godine bilo je drugačije od bilo kog drugog u Đokovićevoj karijeri. Zamalo je odustao, kako je sam rekao, početkom meča u pet setova u kom je izgubio od Argentinca Marijana Navonea, 49. igrača svijeta", navodi se u tekstu Meta Fatermana.

Bolovi ili nemoć?

Posumnjao je da li su u pitanju kod Novaka bili grčevi ili jednostavno nemoć američki novinar. Zapitao se da li Novaka zapravo boli prolaznost koju je osjetio.

"Umjesto toga, 39-godišnjak je nastavio da igra. Gutao je pilule kako bi smirio stomak i izborio se sa grčevima. Plakao je na terenu usred gema — možda od bolova, a možda i od sve veće uzaludnosti igranja meča koji je bio izgubljen satima ranije. Ili je Đoković, po prvi put, gledao kako bi mogla da izgleda njegova teniska prolaznost na jednom od rijetkih turnira zbog kojih uopšte još uvijek igra ovaj sport", naveo je on.

Istakao je da se kod Novaka ništa zapravo nije promijenilo, ali da ga muči stanje koje je tu već dugo. Bolovi, grčevi, povraćanje, sve to nikako da prođe.

"Ništa se u Đokovićevoj posvećenosti rutini, oporavku i pripremanju tijela koliko god može, dokle god može i u pravim trenucima, nije promijenilo u posljednje dvije godine. Toliko već, prema njegovim riječima, traje zdravstveno stanje — koje nije javno otkrio — a koje mu crpi energiju i čini ga još podložnijim vrućini i vlažnosti vazduha nego što je već bio.

Prolazak vremena je ono što ga lomi, te godine i skoro pet sati koje je proveo na Stadionu "Artur Eš" protiv Navonea, pred blizu 24.000 navijača u atmosferi koja je u četvrtom i petom setu postala sumorna poput sahrane. Za Đokovića je atmosfera bila takva još od četvrtog gema. Prizor njegovog mučenja ostavio je zatečenog Karlosa Alkaraza, koji je tog popodneva imao svoj meč, ali je potom odgledao dio Đokovićevog duela.

Na kraju, Đoković se bori sa nečim što svi doživljavaju: starenjem. Vrhunski sportisti to osjećaju znatno oštrije od većine u svojim zalaznim godinama; na kraju, niko ga ne može pobijediti. On takođe pokušava da shvati gdje se tenis, i sve ono što čini kako bi teniska igra bila najbolja moguća, uklapa u njegov život."

Tata, pa teniser

Novak je već prije nekoliko godina rekao da je sada shvatio da su neke stvari bitnije od tenisa i da želi da bude prisutan kao otac i suprug više nego ikad. I to je uzelo svoj danak.

"Nakon godina tokom kojih je igrao 70 mečeva godišnje širom svijeta, uz sate treninga i oporavka prije i poslije mečeva i beskrajna putovanja, Đoković takođe želi da bude prisutan kao otac svojoj djeci. Ove sezone odigrao je svega 21 meč, od čega 16 na četiri grend slem turnira. Osim u rijetkim slučajevima kada su igrači na vrhuncu snage, postoji samo jedan način da se uđe u formu za teniske mečeve — a to je igranje teniskih mečeva.

Kada je bio na vrhuncu, Đoković je umio da tempira formu kao niko drugi, koristeći mečeve u uvodnim kolima, poput ovog protiv Navonea, da izbrusi udarce sa osnovne linije i razgiba tijelo. Sam Đoković bi prvi priznao da više nije na tom vrhuncu. Ali, u vrijeme kada je prvi put spomenuo stanje kojem pripisuje najteže padove energije na terenu, rekao je — tokom okruglog stola na Openu u Sinsinatiju — da mu je nakon polufinala Vimbldona prioritet bio da putuje po Evropi sa svojom porodicom", napisao je Faterman u svom tekstu.

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