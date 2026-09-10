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"Degenerativne promjene i povrede se gomilaju": Ljekar konačno objasnio zašto Novak povraća i šta mu se dešava

"Degenerativne promjene i povrede se gomilaju": Ljekar konačno objasnio zašto Novak povraća i šta mu se dešava

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković se sve više muči sa formom i ima problema sa povraćanjem, povredama, odustajanjem od mečeva. Sada je ljekar objasnio šta je u pitanju.

Američki doktor o zdravstvenom stanju Novaka Đokovića Izvor: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Doktor Robi Sika, medicinski direktor Asocijacije profesionalnih teniskih igrača (PTPA), sada se oglasio. Glavni ljekar organizacije koju je Novak Đoković osnovao, pa iz nje izašao, pričao je o zdravstvenim problemima srpskog tenisera. Vidjeli smo da je na US Openu i u Sinsinatiju najbolji teniser ikada padao, plakao i povraćao.

Nakon US Opena i ispadanja u prvom kolu on je naglasio da ga već neko vrijeme muče neki zdravstveni problemi koje ima, a Robi Sika naglašava da je ipak ključni problem starenje.

"Pokretači performansi — između ostalog maksimalni puls, mišićna masa i brza mišićna vlakna — slabe. Dopuna energije potrebne za pokretanje tih mehanizama takođe traje duže. Razlika se vidi kada od tijela tražite da sprintuje, stane, promijeni pravac, oporavi se — i da to ponovi stotinama puta tokom nekoliko sati, a zatim potencijalno sve to ponovi dva dana kasnije. Oporavak između poena, između setova i između mečeva postaje postepeno sve manje efikasan", rekao je Robi Sika u tekstu Meta Fatermana.

Šta su sve problemi Novaka Đokovića?

Mečevi u pet setova, dugi poeni, mnogo trčanja i promjena pravca, tempa... Sve to pravi probleme za tenisera koji je ušao u petu deceniju života. Pogotovo kada se zna pod kakvim je opterećenjem bio svih ovih godina i decenija.

"Tetive su krutije, zglobovi i mišići su pretrpjeli decenije opterećenja, a male povrede i degenerativne promjene se nagomilavaju. To može suptilno promijeniti efikasnost kretanja, pa stariji igrač može potrošiti više energije da bi izveo isti pokret (kao mlađi igrač)", rekao je Sika.

Ranije u karijeri mogao je Novak da izdrži meč u pet gemova i da mu ostane malo energije u rezervoaru. Sada kada se dovodi na ivicu, kreće povraćanje, kreću povrede, problemi...

"Ne bih rekao da on povraća zato što je stariji. Prije bih rekao da učestala mučnina može biti vidljiv znak toga koliko se tijelo primiče samoj granici napora. A kako se margina između održivog i maksimalnog opterećenja sužava s godinama, potencijalno lakše dolazi do te tačke", rekao je Robi Sika.

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