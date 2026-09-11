"Ne zanima me da li Novak gubi, samo neka igra": Argentinac već žali za Đokovićem i Mesijem

Bivši teniser Huan Martin Del Potro uporedio je Đokovića i Mesija i poručio im da ne žure sa penzijom.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Argentinski teniser i veliki prijatelj Novak Đoković Huan Martin Del Potro želi da gleda srpskog asa što duže na terenu, bilo da gubi ili pobjeđuje. Isto mišljenje ima i o fudbalskom GOAT-u Lionelu Mesiju.

Del Potro se penzionisao krajem 2024. godine, a upravo je sa Novakom odigrao oproštajni meč u Buenos Ajresu. Prethodnih nedjelja mnogi sebi daju za pravo da šalju najboljeg tenisera u istoriji u penziju, ali samo profesionalni sportisti imaju razumijevanja jedni za druge.

Argentinac kaže da se Novak bori sa poteškoćama kakve nije imao u karijeri i da je satisfakcija gledati ga na terenu što duže...

"Suočava se sa stvarima koje ranije nije iskusio, poput premora na terenu. Više ne može da nanosi istu štetu protivnicima svojom igrom. Ja to vidim kao priliku da ga i dalje gledam kako igra. Nije mi važno da li pobjeđuje ili gubi - bitno je da imamo priliku da ga i dalje gledamo", rekao je Del Potro, a prenosi španska "Marka".

Uporedio je Đokovića sa Lionelom Mesijem, pošto su obojica na zalasku karijere i bore se za dugovječnost.

"Slična je situacija i s Mesijem. Obojica su velikani koji će se uskoro povući i moramo uživati ​​u njima, jer ćemo onog dana kada odu žaliti za njima. Tražićemo zamjenu, a biće je teško pronaći", poručio je Del Potro.

Argentinac je potom dobio zanimljivo pitanje... Da li bi odabrao Janika Sinera ili Karlosa Alkaraza za svoj posljednji meč?

"Izabrao bih Karlitosa jer sam s njim bliži. Janikov tenis i fizičke karakteristike smatram vrlo sličnim onima koje ima Đoković. Obojica su veoma brzi na osnovnoj liniji, lako se kližu na bilo kojoj podlozi i igraju veoma inteligentno... Ali Alkaraz ima nešto posebno. Ima nevjerovatnu povezanost s publikom, čini se kao da ima latinoameričku krv. Volio bih odigrati egzibicioni meč s njim i zamolio bih ga da mi pusti pobjedu", rekao je Del Potro.

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