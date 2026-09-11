"Znam šta se dešava sa Đokovićem": Španac tvrdi da Novak slabi mentalno

Nekada četvrti teniser svijeta Roberto Bautista Agut zna kroz šta prolazi Novak Đoković.

Izvor: Frank Franklin II/AP

Španski teniser Roberto Bautista Agut se povukao iz profesionalnog tenisa prije nekoliko mjeseci i vrlo dobro zna kroz šta prolazi Novak Đoković. Nije mu lako ni da se oprosti, ni da nastavi da se muči na terenu. Novopečeni penzioner smatra da fizički problemi uslovljavaju mentalni pad i da je jako teško izboriti se sa novim izazovima u poznim igračkim godinama.

Srbin je poražen poslije borbe u pet setova od Argentinca Marijana Navonea u prvom kolu US Opena, a činjenica je da je prije pet godina igrač njegovog kalibra za Novaka bio samo "lak zalogaj".

"Mislim da mentalna snaga počinje da slabi kada čovjek fizički osjeti da mu tijelo više ne reaguje na isti način", kaže Španac i nastavlja:

Izvor: Profimedia/Friso Gentsch/dpa

"Kada sam počeo drugačije da doživljavam svoje tijelo, javile su se i sumnje. Te sumnje utiču i na igru na terenu, kao i na važne trenutke. Postoji ta razlika - osvojiti tri ili četiri poena više ili manje - koja može odlučiti da li ćete dobiti ili izgubiti meč. Imam utisak da Novak prolazi kroz nešto slično. U posljednje vrijeme djeluje malo više, uslovno rečeno, fizički ranjivo i mislim da te sumnje utiču na njega na terenu, kao i na samu igru."

Bautista kaže da je US open najzahtjevniji turnir na ATP turu, stoga ga ne čudi previše što je Novak baš tu doživio težak poraz.

"US open je veoma zahtjevan turnir, ako ne i najzahtjevniji. Vlažnost vazduha je izuzetno visoka, a mogao bih da vam pokažem sliku Novaka Đokovića od prije 15 godina na kojoj izgleda praktično isto", kaže nekada četvrti teniser planete.

"Stvar je u tome što se ranije oporavljao, prevazilazio te trenutke, dobijao gemove, a sutradan se ponovo oporavljao. Sada mu je teže da prebrodi takve situacije, ali to je logično i normalno sa 38 ili 39 godina. Tijelo se više ne oporavlja na isti način, bez obzira na to koliko se pripremate. Kao što sam već rekao, ja sam se čak i više pripremao nego ranije."

Sam je priznao koliko mu je bilo teško da okači reket o klin i svjestan je situacije u kojoj se nalazi Novak.

"Rastanci su zaista teški, veoma su komplikovani, a odlazak na idealan način je veoma težak. Svi pokušavaju da to urade na najbolji način koji znaju. To je nešto novo za nas jer to nikada ranije nismo doživjeli, i mogu reći da je nevjerovatno složeno biti u tom trenutku, sa sumnjama i razmišljati: 'Da li treba da nastavim da igram? Zar ne treba da nastavim da igram?'", zaključio je Bautista-Agut.

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