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Srbija osvojila turnir u Moskvi, Banjalučanin među najboljim igračima!

Srbija osvojila turnir u Moskvi, Banjalučanin među najboljim igračima!

Autori Dragan Šutvić Autori mondo.ba/SRNA
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Dragiša Zorić proglašen je za najboljeg napadača na ovoj smotri.

Srbija osvojila turnir u sjedećoj odbojci Banjalučanin među najboljim igračima Izvor: Srna

Reprezentacija Srbije u sjedećoj odbojci, koju čine i igrači iz Republike Srpske, osvojila je prvo mjesto na prvom Međunarodnom turniru "VNUKOVO 2026", koji je održan u Moskvi, a za najboljeg napadača turnira proglašen je Dragiša Zorić iz Banjaluke.

Selekcija Srbije trijumfovala je u konkurenciji reprezentacija Rusije, Indonezije, Ruande, Avganistana i Mjanmara.

Reprezentacija Srbije u grupnoj fazi, uz jednu pobjedu i jedan poraz, zauzela je drugo mjesto, a zatim u polufinalu napravila veliki korak ka zlatu, saopštio je Savez sedeće odbojke invalida Srbije.

Srbija je u duelu sa reprezentacijom Rusije odigrala odlično i slavila 2:0 (25:20, 25:15).

U borbi za zlato reprezentativci Srbije pokazali su sjajnu igru protiv selekcije Mjanmara i ubjedljivo slavili sa 2:0 (25:19, 25:20).

(mondo.ba/SRNA)

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Tagovi

sjedeća odbojka Srbija

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