logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jabuseleu u Njujorku rekli da se spakuje: Krenuo za Čikago, da li će završiti u Evroligi?

Jabuseleu u Njujorku rekli da se spakuje: Krenuo za Čikago, da li će završiti u Evroligi?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Francuski internacionalac napustio je Njujork Nikse jer je trejdovan u Čikago Bulse.

Jabusele trejdovan u Čikago ali želi da se vrati u Evroligu Izvor: Screenshot/Twitter/@Fullcourtpass

Francuski košarkaš Geršon Jabusele (30) trejdovan je iz Njujork Niksa u Čikago Bulse u zamjenu za Dejlena Terija, objavio je "ESPN". On je nekadašnji košarkaš Reala, u Srbiji omražen od dijela navijača zbog učešća u tuči na utakmici protiv Partizana. Prethodnih nedjelja bilo je nagoveštaja da neće ostati u Njujorku, gdje je bio od jula, a pričalo se i da bi mogao da se vrati u Evroligu.

"Ne isključujem nijednu opciju", rekao je on ranije ove nedjelje, nakon što je u Izraelu pisano o tome da Jabuseleovi predstavnici pregovaraju sa Hapoel Tel Avivom. Isto tako, u razgovoru za "Basketnjuz", Francuz je priznao da bi se rado vratio u Real Madrid.

"Real će biti jedan od prvih timova sa kojima ćemo razgovarati. Ne želim da zatvorim vrata nijednoj mogućnosti, ali znate, moja kuća je u Madridu. Za sebe smatram da tamo i vraćam se svakog ljeta. Bilo bi zaista posebno da opet budem u Madridu", kazao je Jabusele. 

Igrao je u Realu od 2021. do 2024, a u NBA ligi je imao dvije epizode - prvu u Boston Seltiksima od 2017. do 2019, poslije čega je otišao u Kinu, a drugu od 2024, kada je otišao u Filadelfiju, u kojoj se ipak zadržao samo u sezoni 2024/25.

Ove takmičarske godine Jabusele je nastupio u 41 meču za Njujork u ulozi rezerve i prosječno postizao po 2,7 poena, uz 2,1 skok.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Geršon Jabusele košarka NBA liga Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC