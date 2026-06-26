Norveška i Francuska sastaju se u meču koji je na programu u 21.00 po našem vremenu.
Norveška i Francuska startuju u 21 sat, a ulog za oba tima je jako veliki. Vodi se borba za prvo mjesto u grupi I!
Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...
21. minut - Smanjuje Norveška na 2:1!
Sjajan meč gledamo, smanjili su Norvežani na 2:1!
Svega 44 sekunde bilo je potrebno Norveškoj da smanji zaostatak, a to je uspjela preko Osgarda.
20. minut - Francuska vodi 2:0!
Gotovo da nema drame! Igra se samo na strani Norveške, a Usman Dembele ponovo nije oklijevao.
7. minut - Vodi Francuska 1:0!
Usman Dembele je poslije svega šest minuta igre pogodio! Primio je loptu po desnoj strani daleko od svih ostalih igrača svog i rivalskog tima. Sjajno ga je proigrao Kilijan Mbape!
Senegal vodi 1:0
Samo tri minuta bilo je potrebno Senegalu da zatrese mrežu! Poslije kornera, Sek je bio najbrži na skoku i glavom je plasirao loptu u gol Iraka!
1. minut - Odmah šansa!
Kilijan Mbape je već u prvom napadu imao šansu, ali je pogodio prečku. Francuska je odmah zaprijetila!
Norveška poslala rezerve na teren
Sastavi Norveške i Francuske
Norveška: Selvik - Aursnes, Estigor, Falchener, Bjerkan - Asgord, Berg, Torstved - Bob, Larsen - Šjelderup.
Francuska: Menjan - Kunde, Lakroa, Upamekano, Ernandez - Kone, Čuameni - Olise, Dembele, Due, Mbape.
Sastavi Senegala i Iraka
: Senegal XI in the World Cup vs. Iraq!pic.twitter.com/KeYMX9RNHC— The Touchline | (@TouchlineX)June 26, 2026
: Iraq XI in the World Cup vs. Senegal!pic.twitter.com/A5fQdjFiVL— The Touchline | (@TouchlineX)June 26, 2026
Igraju i Senegal i Irak
Senegal i Irak sastaju se u isto vrijeme, u 21 sat. Oba tima imaju po dva poraza, pa će se, prije svega, boriti za čast na Svjetskom prvenstvu.
Dobro došli!
Norveška i Francuska igraju odlučujući meč za prvo mjesto u grupi I. Susret ove dvije zemlje je na programu od 21 sat. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO tekstualni prenos.