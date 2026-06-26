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UŽIVO, NORVEŠKA - FRANCUSKA: Gledamo sjajan meč - Skandinavci smanjuju na 2:1! 0

Norveška i Francuska sastaju se u meču koji je na programu u 21.00 po našem vremenu.

Norveška i Francuska startuju u 21 sat, a ulog za oba tima je jako veliki. Vodi se borba za prvo mjesto u grupi I!

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
21:24

21. minut - Smanjuje Norveška na 2:1!

Sjajan meč gledamo, smanjili su Norvežani na 2:1! 

Svega 44 sekunde bilo je potrebno Norveškoj da smanji zaostatak, a to je uspjela preko Osgarda.

21:21

20. minut - Francuska vodi 2:0!

Gotovo da nema drame! Igra se samo na strani Norveške, a Usman Dembele ponovo nije oklijevao.

21:10

7. minut - Vodi Francuska 1:0!

Usman Dembele je poslije svega šest minuta igre pogodio! Primio je loptu po desnoj strani daleko od svih ostalih igrača svog i rivalskog tima. Sjajno ga je proigrao Kilijan Mbape!

21:07

Senegal vodi 1:0

Samo tri minuta bilo je potrebno Senegalu da zatrese mrežu! Poslije kornera, Sek je bio najbrži na skoku i glavom je plasirao loptu u gol Iraka!

21:04

1. minut - Odmah šansa!

Kilijan Mbape je već u prvom napadu imao šansu, ali je pogodio prečku. Francuska je odmah zaprijetila!

20:39

Norveška poslala rezerve na teren

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20:39

Sastavi Norveške i Francuske

Norveška: Selvik - Aursnes, Estigor, Falchener, Bjerkan - Asgord, Berg, Torstved - Bob, Larsen - Šjelderup.

Francuska: Menjan - Kunde, Lakroa, Upamekano, Ernandez - Kone, Čuameni - Olise, Dembele, Due, Mbape.

20:38

Sastavi Senegala i Iraka

20:35

Igraju i Senegal i Irak

Senegal i Irak sastaju se u isto vrijeme, u 21 sat. Oba tima imaju po dva poraza, pa će se, prije svega, boriti za čast na Svjetskom prvenstvu.

20:34

Dobro došli!

Norveška i Francuska igraju odlučujući meč za prvo mjesto u grupi I. Susret ove dvije zemlje je na programu od 21 sat. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO tekstualni prenos.

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