Kontroverzan detalj dogodio se u nadoknadi vremena prvog dijela meča, a nekoliko sekundi kasnije Džud Belingem je poravnao rezultat na meču Engleske i Norveške.

Izvor: X/fifamedia/printscreen

Četvrtfinale Svjetskog prvenstva u fudbalu donijelo nam je veliku neizvjesnost na utakmici Engleske i Norveške, a ovaj meč mogao bi da bude najkontroverzniji na ovogodišnjem turniru! Vidjeli smo tokom 120 minuta fudbala dva poništena gola i jedan dosuđen, pa poništen penal, ali to nije sve od sumnjivih situacija koje su navijači širom planete mogli da primijete.

Ponovo je u centru pažnje bio "čip u lopti", odnosno senzor koji bi trebalo da detektuje svaki kontakt koji lopta ostvari. Sporna je situacija pred prvi gol engleskog tima, jer pojedini navijači tvrde da je lopta udarila u kablove koji su rašireni iznad terena, a po kojima klize kamere koje utakmicu snimaju iz vazduha. O svemu se oglasila i FIFA - odmah nakon utakmice koju su Englezi riješili u svoju korist golovima Džuda Belingema.

Vidi opis Ovo je najveći skandal na Mundijalu 2026: Da li je čip u lopti pomogao Englezima protiv Norveške? Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Mundijal 2026, Norveška, Engleska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Peter Dovgan / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Alan Walter / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Alan Walter / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Prije gola Engleske u drugom minutu nadoknade prvog dijela igre protiv Norveške, čip nije pokazao otkucaj u 'srcu lopte' kada je bila u vazduhu, i stoga nema dokaza da je lopta dodirnula gornje žice i promijenila kretanje", navodi se na zvaničnom profilu preko kojeg FIFA komunicira sa javnošću.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball.pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia)July 11, 2026

Golman Norveške Orjan Niland ispucao je loptu ka protivničkoj polovini, a nju je na sredini terena prihvatio Eliot Anderson, novi igrač Mančester sitija. Lopta mu je praktično pala pred noge, pa je mnogima čudno kako se to desilo - da li je zbog udara u kabal ili je Niland tako čudno šutnuo. Vezni fudbaler Engleske pokrenuo je napad, a zatim je Entoni Gordon asistirao Džudu Belingemu za pogodak koji je značio i izjednačenje na ovom meču.

Ukoliko nije bilo udara lopte u kabl koji se nalazi iznad terena - sve je čisto. Ipak, ukoliko je lopta udarila u kabl, gol Engleske nije regularan i igra je trebalo da bude prekinuta. Čip kaže da nije bilo kontakta, ali... Da li vjerovati tehnologiji nakon svega što smo vidjeli na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu?

Podsjećamo, reprezentacija Hrvatske ispala je sa Mundijala nakon što joj u 16. minutu nadoknade vremena protiv Portugala nije priznat pogodak. Tada je ključnu ulogu imao "čip u lopti", odnosno senzor koji je signalizirao kontakt lopte i kose napadača Matanovića. Zbog tog detalja kasnije u toku akcije bio je ofsajd, pa pogodak Joška Gvardiola nije mogao da bude priznat.