Argentina je u polufinalu Svjetskog prvenstva: Mogu da pobijede i bez Mesijevog gola

Fudbalska reprezentacija Argentine igraće protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Argentine igraće u polufinalu Svjetskog prvenstva 2026. godine, pošto je u četvrtfinalu savladala Švajcarsku (3:1), nakon 120 minuta igre. Bilo je 1:1 nakon prvih 90 minuta, a zatim su momci iz Južne Amerike u dodatnih 30 minuta dva puta tresli mrežu i tako potvrdili plasman među četiri najbolja tima na svijetu.

Ovaj meč izuzetak je za reprezentaciju Argentine, jer im se dugo nije desilo da pobijede na Svjetskom prvenstvu bez pogotka Lionela Mesija na utakmici. Najbolji igrač u istoriji fudbala ovog puta nije tresao mrežu, ali je bio vrlo bitan faktor na utakmici. Počelo je od njegovog dodavanja, odnosno centaršuta za Aleksisa Mekalistera koji je u 10. minutu bio precizan.

Ponovo je Argentina pokazivala svoje boljke - iako je imala prednost i ulogu favorita, nisu uspijevali u potpunosti da slome otpor Švajcarske. Prikazivali su premalo, pa je bio utisak da Švajcarci uz samo malo sreće mogu do izjednačenja, bez obzira na to što nisu igrali spektakularno u prvih sat vremena fudbala.

Upravo je tako i bilo u nastavku. Kada su po lijevoj strani veoma dobru akciju odigrali Rikardo Rodrigez i Dan Ndoj, ofanzivac Švajcarske se našao u prilici iz koje je uspio da savlada Emilijana Martineza. Loptu mu je kroz noge poslao u dalji ugao, pa su Švajcarci potpuno bili u utakmici - jednoj od najvećih u njihovoj istoriji.

Na njihovu žalost, to je potrajalo tek nekoliko minuta. Zapravo, pet minuta nakon što je Švajcarska izjednačila, nakon sugestije iz VAR sobe, portugalski sudija Pinjeiro isključio je Brila Embola. Iskusni fudbaler Švajcarske bez ikakve potrebe je simulirao kontakt sa Leandrom Paredesom, a sudija je nakon odgledanog snimka poništio dosuđeni prekršaj i pokazao drugi žuti karton Embolu.

Brojčanu prednost pokušavali su da iskoriste reprezentativci Argentine, ali im to nije polazilo za rukom. Nekoliko dobrih šansi odbranio je Gregor Kobel, ka čijem je golu tokom 120 minuta upućeno preko 20 udaraca. Bio je on junak Švajcarske u trenucima kada su igrali sa fudbalerom manje u polju, ali u produžetku ni to nije bilo dovoljno.

Vidi opis Argentina je u polufinalu Svjetskog prvenstva: Mogu da pobijede i bez Mesijevog gola Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Spektakularan gol postigao je Hulijan Alvarez u 112. minutu meča, a već tada je bilo jasno da su Argentinci napravili ogroman korak ka polufinalu. Švajcarska je bila umorna, imala igrača manje i rezultatski zaostatak, a svaki njihov pokušaj nailazio je na raspoloženog Martineza kojeg su odbrane samo hranile samopouzdanjem. Nakon jednog od posljednjih napada Švajcarske, reprezentacija Argentine je pokrenula kontru, a ono što nije uspio da uradi Tijago Almada pošlo je za rukom Lautaru Martinezu - on je stavio tačku na ovaj meč.

Prvi polufinalni meč reprezentacije Francuske i Španije igraće 14. jula od 21 po našem vremenu, dok će dan kasnije Engleska i Argentina igrati drugi polufinalni meč. Pobjednici tih utakmica boriće se za titulu šampiona svijeta. Veliko finale igraće se u okolini Njujorka, na nestvarnom stadionu Metlajf, 19. jula.