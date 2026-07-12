logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najtužniji početak meča na Mundijalu ikada: Nezamisliva tragedija natjerala cijeli stadion da zaćuti

Najtužniji početak meča na Mundijalu ikada: Nezamisliva tragedija natjerala cijeli stadion da zaćuti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Zbog smrti Džejlena Adamsa meč Engleske i Norveške počeo je minutom ćutanja.

Minut ćutanja na Mundijalu Izvor: arena 1 premium

Iako je bilo naznaka da bi mogao da bude odgođen, meč Norveške i Engleske je počeo na vrijeme, ali jako tužno. Na ovom meču prvi put je odata pošta tragično preminulom Džejdenu Adamsu. Ranije je objavljena vijest da je južnoafrički vezista preminuo nekoliko dana po povratku sa Mundijala. 

Fudbaler Mamelodi Sandaunsa je igrao na mečevima sa Meksikom, Češkom, Južnom Korejom i Kanadom, a bio je dio Južne Afrike i na Kupu afričkih nacija kada je bio treći sa svojom reprezentacijom.

Ukupno je odigrao 12 mečeva za Južnu Afriku, a početkom maja proslavio je tek svoj 25. rođendan. Pogledajte kako su se od njega oprostili igrači oba tima.

Pogledajte

00:50
Minut ćutanja na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

"Sve je još svježe, porodica ne želi da istupa u javnost. Džejdenov odlazak nas je sve razorio, samo što se vratio sa Svjetskog prvenstva. U četvrtak smo se posljednji put čuli, bio je veoma raspoložen, znao je kakve ga obaveze čekaju, spremao se za njih. Nemam riječi da kažem kako se sad osjećam", ispričao je Brendin Džonson koji je bio mentor talentovanog igrača.

Džejden Adams je rođen u Kejp Taunu 5. maja 2001. godinje, a igrao je za samo dva tima u karijeri, Stelenboš i Mamelodi Sandaunse. Bio je defanzivni vezista.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Norveška Engleska južnoafrička republika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC