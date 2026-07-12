Najtužniji početak meča na Mundijalu ikada: Nezamisliva tragedija natjerala cijeli stadion da zaćuti

Zbog smrti Džejlena Adamsa meč Engleske i Norveške počeo je minutom ćutanja.

Izvor: arena 1 premium

Iako je bilo naznaka da bi mogao da bude odgođen, meč Norveške i Engleske je počeo na vrijeme, ali jako tužno. Na ovom meču prvi put je odata pošta tragično preminulom Džejdenu Adamsu. Ranije je objavljena vijest da je južnoafrički vezista preminuo nekoliko dana po povratku sa Mundijala.

Fudbaler Mamelodi Sandaunsa je igrao na mečevima sa Meksikom, Češkom, Južnom Korejom i Kanadom, a bio je dio Južne Afrike i na Kupu afričkih nacija kada je bio treći sa svojom reprezentacijom.

Ukupno je odigrao 12 mečeva za Južnu Afriku, a početkom maja proslavio je tek svoj 25. rođendan. Pogledajte kako su se od njega oprostili igrači oba tima.

Pogledajte 00:50 Minut ćutanja na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

"Sve je još svježe, porodica ne želi da istupa u javnost. Džejdenov odlazak nas je sve razorio, samo što se vratio sa Svjetskog prvenstva. U četvrtak smo se posljednji put čuli, bio je veoma raspoložen, znao je kakve ga obaveze čekaju, spremao se za njih. Nemam riječi da kažem kako se sad osjećam", ispričao je Brendin Džonson koji je bio mentor talentovanog igrača.

Džejden Adams je rođen u Kejp Taunu 5. maja 2001. godinje, a igrao je za samo dva tima u karijeri, Stelenboš i Mamelodi Sandaunse. Bio je defanzivni vezista.